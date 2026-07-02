BMW Serie 7, produzione avviata con tecnologie della Neue Klasse

BMW lo ha definito il più ampio aggiornamento di un modello nella storia del marchio e nella giornata odierna è iniziata ufficialmente la produzione nell’impianto di Dingolfing, in Germania. La nuova Serie 7 è una berlina all’avanguardia, raffinata e pronta a far discutere per dei componenti estetici estremi. Almeno in questo caso c’è una impressione oggettiva di solidità e lusso con le innovazioni della nuova architettura Neue Klasse.

La vettura anticipa una diffusione progressiva di circa 40 modelli del Gruppo entro la fine del 2027. Non mancano le scelte stilistiche audaci e controcorrente, e la complessità del progetto si riflette anche nella produzione in uno stabilimento chiave per il brand dell’Elica. A Dingolfing si uniscono i due mondi di BMW, automazione avanzata e lavorazioni artigianali, come emerge anche dal processo di verniciatura dual-finish, che combina superfici opache e lucide.

Duro lavoro

Lo sviluppo della tecnologia di cui sopra ha richiesto oltre 2 anni e la lavorazione di ogni unità supera complessivamente i 4.500 minuti, di cui circa 2.000 svolti manualmente. Un livello di attenzione maniacale che rende questa berlina appariscente e un must have per gli amanti della tecnologia. Il sistema BMW Panoramic iDrive di ultima generazione rappresenta una novità, associata a dispositivi dedicati ai passeggeri come il Passenger Screen e il rinnovato Theatre Screen.

“La nuova BMW Serie 7 evidenzia ciò che distingue Dingolfing: la fusione tra produzione industriale all’avanguardia e meticolosa artigianalità. Questo ci consente di realizzare per i nostri clienti in tutto il mondo veicoli eccezionali, che combinano eccellenza tecnologica con i più elevati standard di esclusività, individualità e qualità”, ha annunciato il direttore dello stabilimento Christoph Schröder.

Possibilità di scelta sotto al cofano

Partiamo dall’apice elettrico che, utilizzando la sesta generazione della tecnologia BMW eDrive, rappresenta il non plus ultra per gli amanti del green. Grazie all’impiego di innovative celle cilindriche, l’autonomia è aumentata, superando ora i 720 chilometri secondo il ciclo WLTP. Previste soluzioni di ricarica intelligenti con pianificazione del percorso e recupero adattativo dell’energia.

Oltre alla versione alla spina è disponibile un mild Hybrid 48V, presente sui modelli BMW 740d xDrive e sulla nuova BMW 740 xDrive. La variante ibrida Plug-in unisce al motore a combustione la trazione elettrica per massimizzare prestazioni ed efficienza. Per chi non si accontenta sono previsti tre modelli griffati BMW M, caratterizzati da tarature specifiche e un design sportivo. La nuova Serie 7 verrà assemblata sulla stessa linea produttiva delle Serie 5 e iX, attraverso a un sistema flessibile che permette la creazione di versioni termiche, ibride plug-in e full electric.