MINI cresce l’attesa per Goodwood, arriverà una grande novità

L’evento di Goodwood si terrà dal 9 al 12 luglio e rappresenta una grande festa per gli amanti dell’Automotive e del Motorsport. In Inghilterra i protagonisti diventeranno i veicoli moderni, oltre a quelli iconici, che si cimenteranno nella cronoscalata più nota del West Sussex. L’evento è programmato la settimana successiva al GP di Silverstone per accogliere tutti gli amanti della Formula 1. Non poteva mancare MINI che risponderà presente con uno stand nato per esporre modelli della gamma e una grande novità.

La Casa inglese, rientrante nel potente Gruppo BMW, ha ragionato nella creazione di una vera e propria MINI Street, un percorso caratterizzato da quattro aree tematiche dedicate ad auto, collaborazioni e lifestyle. MINI, assieme alla presentazione di una nuova edizione speciale, ha programmato il debutto del nuovo modello nella giornata inaugurale.

Lo spazio dedicato a MINI

In occasione del Goodwood Festival of Speed 2026 gli appassionati potranno recarsi al Paul Smith Shop, uno spazio ispirato alla boutique londinese del noto stilista britannico a Covent Garden, uno dei luoghi più celebri di Londra. Per chi la visiterà è predisposta una installazione interattiva attraverso la quale i visitatori potranno sperimentare centinaia di combinazioni cromatiche. Non mancheranno la nuova MINI Cooper Electric Paul Smith Edition al fianco dell’iconica MINI nata da una partnership con Paul Smith.

Inoltre, è previsto la Countryman Farm Shop, un’area dedicata al modello campagnolo dove sarà possibile toccare con mano la nuova MINI Countryman Electric. La Casa britannica ha pensato proprio a tutto con uno spazio chiamato Aceman Arms, dove ci si può immergere nella classica atmosfera da pub inglese. Spiccherà la show car Machina, frutto della collaborazione con Deus Ex Machina e una collezione di prodotti lifestyle.

Nuovo arrivo

Per ora non ci sono ancora informazioni sulla sorpresa pensata da MINI per i fan. I proprietari di un’auto della Casa inglese potranno trovare posto nella MINI Owners Lounge, accessibile tramite la chiave dell’auto o l’app ufficiale, da dove è possibile seguire le prove della cronoscalata di Goodwood.

Al Festival of Speed, insieme alle due show car MINI x Vagabund Countryman, debutterà un’inedita versione speciale. In esposizione ci saranno Aceman Monochrome, John Cooper Works Cabrio, Countryman con tenda da tetto e Cooper Electric, mentre sul rooftop della struttura troveranno posto una Cooper 5 porte, una Cooper Electric e una John Cooper Works Electric.