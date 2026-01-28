MINI Countryman elettrica si aggiorna per il 2026: cresce l'autonomia

MINI Countryman elettrica si aggiorna per il 2026. La novità più importante? L’incremento dell’autonomia che adesso supera di poco i 500 km WLTP. Aggiornamento necessario per tenere il passo con la concorrenza che offre vetture con autonomie sempre maggiori. I modelli MINI Countryman completamente elettrici, la MINI Countryman E e la MINI Countryman SE All4 saranno disponibili a partire dal mese di marzo 2026.

AUMENTA L’AUTONOMIA

Per migliorare la percorrenza, MINI ha lavorato su diversi aspetti tecnici. Innanzitutto, è stato introdotto il nuovo inverter in carburo di silicio (SiC), che garantisce una conversione energetica altamente efficiente e riduce al minimo le perdite di potenza. Inoltre, la batteria dispone adesso di una capacità utilizzabile pari a 65,2 kWh (64,6 kWh in precedenza). Infine, sul nuovo modello 2026, i cuscinetti delle ruote a basso attrito sull’asse anteriore permettono di ridurre la resistenza al rotolamento, contribuendo così al miglioramento dell’efficienza complessiva della Countryman elettrica. Il risultato? MINI Countryman E con motore da 150 kW/204 CV dispone adesso di un’autonomia WLTP di 501 km in Versione Favoured con cerchi da 19 pollici Runway Spoke Black (423 – 462 km in precedenza).

Scegliendo invece la MINI Countryman SE All4 con doppio motore, trazione integrale e 230 kW/313 CV, la percorrenza WLTP arriva a 467 km (399 – 432 km in precedenza). Parlando invece del rifornimento di energia, MINI fa sapere che in corrente continua, da una colonnina HPC si passa dal 10 all’80% in meno di 30 minuti. Per il resto, non ci sono ulteriori novità di rilievo. La casa automobilistica ha dunque lavorato per ottimizzare l’efficienza della Countryman elettrica per aumentare la percorrenza e offrire ai clienti una maggiore flessibilità d’uso.

PREZZI

Per il momento, MINI non ha fatto menzioni dei prezzi dei modelli aggiornati. In ogni caso, ricordiamo che attualmente la Countryman elettrica sul mercato italiano si può acquistare con prezzi a partire da 38.700 euro.