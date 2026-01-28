Nuova Dacia Sandero 2026 si presenta sul mercato italiano: tutte le versioni e i prezzi

La conferenza stampa dei risultati 2025 di Dacia sul mercato italiano è stata l’occasione per la casa automobilistica di presentare nel nostro Paese il restyling della Dacia Sandero che è stato svelato alcuni mesi fa e da poco è anche già ordinabile. Modello che arriverà sulle strade del nostro Paese all’inizio di questo 2026. La Sandero è molto importante per Dacia, una vera best seller e non solo in Italia visto che lo scorso anno è stata anche l’auto più venduta in assoluto in Europa. Sandero che ha contributo in maniera importante al risultato record di Dacia sul nostro mercato con 97.198 veicoli immatricolati (+13,1%) lo scorso anno.

LE NOVITA PER STREETWAY E STEPWAY

Nuova Dacia Sandero restyling continua ad essere proposta nella doppia versione di carrozzeria Streetway e Stepway. La prima offre un look più cittadino, mentre la seconda presenta un aspetto che strizza l’occhio al mondo dei crossover. Le novità del facelift si trovano principalmente davanti, dove adesso sono presenti fari dotati della nuova firma luminosa a T rovesciata. La nuova firma luminosa è collegata alla calandra, a sua volta rivista, da una sottile linea di puntini bianchi, come pixel che si stagliano distintamente sullo sfondo nero della griglia. Dietro, troviamo nuovi gruppi ottici a “pixel" che ripropongono ancora la firma luminosa a T rovesciata.

La Stepway, in particolare, adotta una nuova fascia striata in nero opaco che si sviluppa tra i fari posteriori e il paraurti rivisitato. Troviamo, inoltre, nuove protezioni in Starkle che si estendono su passaruota, sottoscocca e coperture dei fendinebbia. Salendo a bordo, anche l’abitacolo è stato rivisto con il restyling, dove sono presenti nuove bocchette dell’aria sul cruscotto che adottano lo stile a T rovesciata. Disponibili pure tessuti inediti per i sedili, la plancia e i rivestimenti delle portiere. Dacia ha rivisto anche il volante per migliorare l’ergonomia. Sui modelli con cambio automatico, il comfort di guida è ulteriormente migliorato dal nuovo comando della trasmissione E-Shifter. Sulla Eco-G 120 con cambio automatico ci sono anche i paddle dietro al volante.

Ovviamente non manca la tecnologia. L’abitacolo può essere dotato di un nuovo sistema multimediale con display centrale da 10 pollici e navigazione connessa nonché di un caricatore a induzione per smartphone. L’interfaccia del quadro comandi digitale da 7 pollici dispone adesso di un nuovo design.

MOTORI

Dacia Sandero propone un’ampia gamma di motorizzazioni, anche ibride e a GPL. In gamma troviamo sempre il motore benzina TCe 110 con cambio manuale a 6 rapporti e per Sandero Streetway c’è un motore benzina SCe 65 dotato di cambio manuale a 5 rapporti. Per chi preferisce il GPL, a listino c’è la nuova versione Eco-G 120 dotata di un motore turbo bi-fuel 3 cilindri e 1,2 litri di cilindrata da 120 CV con trasmissione a doppia frizione e 6 rapporti. L’autonomia totale (GPL + benzina) raggiunge i 1.590 km su Sandero Streetway e 1.480 km su Sandero Stepway. Solamente su Sandero Streetway, Dacia ha reso disponibile la nuova versione TCe 100: motore turbo benzina a 3 cilindri e 1.0 litro abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Da fine 2026 arriverà anche la versione Hybrid 155 già vista sulla Dacia Bigster. Si tratta di un Full Hybrid da 155 CV.

PREZZI

Nuova Dacia Sandero 2026 parte da 14.800 euro. Questo è il listino.