Nuova Dacia Sandero 2026 punta sugli interni: praticità ed ergonomia

Dacia Sandero e Sandero Stepway sono state protagoniste di un restyling che ha introdotto diverse novità. Da poco, questi modelli sono stati resi disponibili sul mercato con un listino sempre molto interessante. La Sandero è un’auto molto importante per la casa automobilistica rumena, una vera best seller e anche nel 2025 è destinata a diventare il modello più venduto in assoluto sul mercato europeo. Successo già ottenuto nel 2024. Il restyling ha apportato miglioramenti non solo agli esterni ma anche gli interni e, adesso, Dacia ha voluto approfondire alcuni aspetti delle novità che ha introdotto per l’abitacolo sulle nuove Sandero 2026.

I NUOVI INTERNI

Innanzitutto, Dacia ha prestato molta attenzione alla resistenza dei materiali e all’ergonomia, per garantire un’offerta di dotazioni che rispetta il concetto di “Essential but Cool” che è uno dei valori seguiti da designer ed ingegneri. Nuove solo le bocchette del climatizzatore presenti sul cruscotto, che adottano lo stile a T rovesciata, come la firma luminosa dei gruppi ottici, creando così un richiamo che lega design esterno e interno. Con l’introduzione del nuovo modello, la plancia e le porte anteriori sono dotate di nuovi rivestimenti in tessuto blu nell’allestimento Expression e denim blu nella versione Journey.

Per le nuove Sandero e Sandero Stepway sono stati poi resi disponibili tessuti inediti per i sedili, la plancia e i rivestimenti delle porte. Ad esempio, i sedili degli allestimenti Essential ed Expression sono rivestiti di un nuovo tessuto color nero su Sandero, e color blu su Sandero Stepway. La versione Journey adotta un denim blu, mentre la versione Extreme riconferma le sellerie in TEP microcloud lavabile, proposte in un mix di verde e nero, proprio come i tappetini di gomma previsti per i posti anteriori e posteriori nonché per il bagagliaio. Dacia ha rivisto pure il volante con l’obiettivo di migliorarne l’ergonomia. Con le motorizzazioni Hybrid 155 ed Eco-G 120 è presente il nuovo comando del cambio E-Shifter. Solamente su Eco-G 120 con cambio automatico sono presenti anche i paddle dietro al volante.

Non manca nemmeno la tecnologia. L’abitacolo di Sandero può essere dotato di un nuovo sistema multimediale con display centrale da 10 pollici e navigazione connessa nonché di un caricatore a induzione per smartphone. L’interfaccia del quadro strumenti digitale da 7 pollici è stata rivista per migliorarne la leggibilità. Inoltre, come in tutti i più recenti modelli di casa Dacia, anche sulle nuove Sandero e Sandero Stepway troviamo YouClip, un sistema semplice che consente di fissare in modo pratico e sicuro numerosi accessori in punti chiave dell’abitacolo. Sui punti di fissaggio possono essere agganciati facilmente: un supporto per tablet, un organizer portaoggetti, un supporto o un caricatore per smartphone, un appendiabiti ed altri. Presso le concessionarie presto si potranno acquistare anche due nuovi accessori compatibili con YouClip: la custodia per occhiali e una borsa per la spesa.

Dacia Sandero Streetway parte da 14.800 euro, mentre la Stepway da 16.500 euro.