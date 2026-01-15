Dodge Hornet addio, la gemella della Tonale esce di scena: stop alla produzione

La Dodge Hornet saluta il mercato. Stellantis infatti ha confermato che la produzione della gemella di Alfa Romeo Tonale per il mercato americano è stata ufficialmente fermata. Questo modello esce dunque di scena. In realtà la notizia non stupisce. Da tempo la produzione era stata messa in pausa ed era chiaro che molto probabilmente non sarebbe stata più ripresa. Adesso, però, c’è l’ufficialità: Stellantis ha staccato la spina alla Dodge Hornet.

La produzione della Dodge Hornet, costruita in Italia, è terminata a causa di cambiamenti nel contesto politico.

Una giustificazione che sembra dare la colpa ai dazi e all’amministrazione Trump. Qualsiasi cosa costruita al di fuori degli Stati Uniti e soggetta alle nuove tariffe doganali e la Dodge Hornet è prodotta in Italia assieme alla Tonale. I dazi hanno quindi dato il colpo di grazie ad un modello le cui vendite nel 2025 sono crollate di oltre il 50%. Il suo anno di vendite migliore è stato il 2024, con 20.559 immatricolazioni. Nel 2025 ne sono state vendute solo 9.365, sebbene la produzione sia stata sospesa appena a metà anno. E poiché la Hornet non è arrivata nelle concessionarie fino alla primavera del 2023, il 2024 è stato in realtà il suo unico anno completo.

Sebbene la Hornet sia stata nel 2025 il secondo modello più venduto di Dodge, la combinazione dei dazi e il forte calo delle vendite non ha reso più sostenibile un modello che comunque è proposto sul mercato con un prezzo di partenza di poco meno di 30 mila dollari.

IN AMERICA RIMANE ALFA ROMEO TONALE

Stop alla Hornet ma la Tonale, nei fatti, non scomparirà dal mercato americano. Infatti, di recente la casa automobilistica ha presentato il restyling del SUV per il mercato americano. Dunque, Stellantis punta su questo modello, mettendo da parte la gemella a marchio Dodge che esteticamente si differenziava essenzialmente per un frontale rivisitato.

UN RITORNO ALLE PRESTAZIONI

L’addio alla Hornet è frutto probabilmente anche della nuova strategia che Stellantis sta impostando per il mercato americano. Dunque, possiamo aspettarci un maggiore impegno verso i modelli ad alte prestazioni. Effettivamente, la casa automobilistica ha fatto sapere che rimane concentrata sulla sua gamma principale di muscle car.