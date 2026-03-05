Dodge prepara il ritorno del V8 sulla Charger Hellcat

C’è un filo comune tra le crisi identitarie dei grandi brand americani e il modo in cui cercano di uscirne. Dodge, negli ultimi anni, ne è diventata l’esempio più clamoroso. Con il passaggio della Charger ai motori sei cilindri biturbo e alla versione elettrica Daytona, il marchio ha incassato un’ondata di critiche dal proprio pubblico storico. Ora arriva l’indiscrezione che molti attendevano. Dodge avrebbe infatti già avviato lo sviluppo di una Charger Hellcat basata sulla generazione attuale del modello. Il progetto sarebbe ancora nelle fasi iniziali, ma l’arrivo sul mercato è previsto per il 2028, con vendite che potrebbero partire già nella seconda metà del 2027.

Tra identità e prestazioni

La scelta del motore sembra già definita. Tim Kuniskis, attuale CEO di Ram e responsabile della rinnovata divisione SRT (quella dedicata alle alte prestazioni), aveva escluso in precedenza il 5.7 Hemi e il 6.4 V8, entrambi meno potenti del sei cilindri biturbo Hurricane già montato sulla Charger Sixpack, che si attesta su una potenza di 550 CV. Logica vuole, dunque, che l’unica scelta percorribile sia il Hellcat sovralimentato, con le sue performance da oltre 700 CV nelle versioni precedenti. Vale la pena notare che Dodge ha scelto il nuovo Charger e non la Challenger come base per questo progetto. Un V8 HEMI sovralimentato gira già su questa piattaforma, in condizioni da competizione.

Se Dodge riuscirà a mantenere il sistema di trazione AWD/RWD regolabile già presente sulla Charger attuale, il risultato sarebbe una muscle car utilizzabile in ogni condizione climatica. Chi conosce la Charger Sixpack sa già che l’auto è più capace di quanto la reputazione online lasci credere. Il punto è che i fan del marchio preferiscono il V8 anche quando le alternative erogano più potenza o consumano meno. È una questione di identità. Qualcosa che sfugge a qualsiasi scheda tecnica.

Prezzo e posizionamento

La Charger Hellcat si posizionerebbe come unica versione otto cilindri sopra tutta la gamma sei cilindri. Il prezzo stimato sfiora i 100.000 dollari, una soglia che racconta molto su come Dodge intende questo modello. Non è più la muscle car accessibile di una volta. È un prodotto di fascia alta, costruito per chi vuole il V8 senza compromessi e può permetterselo.