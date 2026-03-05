Aprilia SR GT 400, la moto con la carrozzeria di uno scooter

Aprilia entra nel segmento degli scooter crossover di media cilindrata con un’idea precisa. Il progetto non è quello di fabbricare uno scooter con ambizioni motociclistiche, ma una moto che ha scelto la carrozzeria da scooter. Un mercato, quello degli scooter, che a febbraio ha registrato oltre 13.300 immatricolazioni con una crescita che raggiunge l’8,79%, confermando un settore vivace. È questa la chiave con cui va letta la SR GT 400, sviluppata e prodotta a Noale, che da oggi e fino a fine mese è prenotabile online.

Le caratteristiche tecniche

Il cuore tecnico della nuova Aprilia SR GT 400 è un monocilindrico da 399 cc, quattro valvole, distribuzione SOHC e raffreddamento a liquido, capace di erogare una potenza massima di 36 CV a 7.500 giri/min e una coppia che raggiunge 37,7 Nm a 5.700 giri/min. Il peso in ordine di marcia si attesta a 186 kg, un valore che colloca la SR GT 400 ai vertici della categoria nel rapporto tra peso e potenza. La ciclistica sostiene questa ambizione con una forcella rovesciata da 41 mm con 120 mm di escursione e un doppio ammortizzatore posteriore con serbatoio esterno, soluzioni più vicine al mondo moto che a quello scooter. La frenata è affidata a un disco anteriore flottante da 300 mm con pinza radiale a quattro pistoncini e a un disco posteriore da 240 mm.

Sul piano dei consumi, il monocilindrico si attesta a 3,8 litri per 100 km con emissioni di 88 g/km di CO2, nel rispetto della normativa Euro 5. Il serbatoio da 12 litri garantisce un’autonomia adeguata all’uso extraurbano che Aprilia dichiara tra le vocazioni principali del mezzo.

Prezzo e disponibilità

La gamma si articola in tre colorazioni, Rugged Black, Boulder Grey e Dusty Grey, alle quali si aggiunge una versione Rally Replica che include di serie il sistema di connettività Aprilia MIA, per collegare lo smartphone al veicolo tramite Bluetooth. Una gamma di accessori dedicati completa l’offerta, con bauletto in ABS omologato per casco integrale, portapacchi posteriore, sistema antifurto elettronico e telo coprigambe. Il prezzo parte da 6.750 euro.

A supporto del lancio, Aprilia ha organizzato un roadshow in concessionarie selezionate che toccherà otto regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, per permettere ai potenziali acquirenti di vedere il mezzo dal vivo prima della commercializzazione.