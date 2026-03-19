Dalla battuta alla realtà: Aprilia regala un'Ape a Bezzecchi dopo la vittoria in Thailandia

Una battuta detta a microfoni aperti, come tante, che questa volta è stata letteralmente presa in parola. Dopo la vittoria nel Gran Premio di MotoGP della Thailandia, Marco Bezzecchi aveva scherzato rispondendo a una domanda: “Una Porsche come regalo per la vittoria? Ma no, io mi accontento di un’Ape”. Due settimane dopo, alla vigilia del Gran Premio del Brasile sul nuovo circuito di Goiânia, l’Aprilia lo ha preso in parola.

L’Ape speciale per Bezzecchi

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Al Ranch di Tavullia, Lorenzo Savadori (il collaudatore ufficiale Aprilia) si è presentato con la sorpresa. L’Ape era in tinta total Black Aprilia, con pelliccia leopardata a rivestire gli interni e messaggi ironici del team nell’abitacolo, tra cui l’invito a “non correre e ad andare piano, ma non troppo”. Non mancavano altri accessori curati dal team, a completare un mezzo personalizzato in ogni dettaglio. Bezzecchi l’ha subito provata tra le risate di tutti i presenti. Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, ha chiuso la scena con un avvertimento già entrato nella storia del team: “Non è che ogni vittoria facciamo ‘sto cinema, eh!”.

Il gesto arriva in un momento di grande entusiasmo per la squadra di Noale. A Buriram, Bezzecchi aveva conquistato pole position e vittoria nella gara lunga, terzo successo consecutivo in top class contando anche le ultime due gare del 2025, con quattro RS-GP piazzate nelle prime cinque posizioni. Un avvio di stagione che ha portato una ventata di entusiasmo e ottimismo. Le possibilità per competere per il titolo ci sono, con il riminese secondo nel Mondiale a sette punti dal leader Pedro Acosta.

Il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento stagionale, è in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo sull’Autódromo Internacional de Goiânia, intitolato ad Ayrton Senna. Per la MotoGP si tratta di un circuito inedito, una variabile in più che aggiunge incertezza alla vigilia. Per Bezzecchi, l’obiettivo è confermare quanto mostrato in Thailandia e ridurre il distacco da Acosta. Con o senza Ape al seguito.