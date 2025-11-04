Nuova Aprilia RS 457 Replica si presenta ad EICMA: livrea racing e quick shifter di serie

Aprilia RS 457 Replica fa il suo debutto ad EICMA 2025. Si tratta di una versione speciale della piccola sportiva che si caratterizza per una dotazione più ricca e una livrea che riprende quella delle moto che corrono nella MotoGP.

LOOK DA MOTOGP

Cosa caratterizza questo modello? Aprilia RS 457 Replica propone il quick shifter che permette di inserire e scalare marcia senza l’utilizzo della frizione. Inoltre, la moto può contare anche su pastiglie del freno anteriore dal maggior coefficiente di attrito che consentono frenate ancora più efficaci. Come accennato in precedenza, la livrea riprende quella delle moto impegnate nel motomondiale e si caratterizza per i colori nero lucido e opaco e la presenza degli stessi sponsor che troviamo nel prototipo da corsa di Aprilia Racing. Inoltre, abbiamo una cover monoposto della sella del passeggero e un’inedita finitura nera per il telaio in alluminio, per il forcellone e per la piastra di sterzo.

APRILIA RS 457

La base è ovviamente quella della Aprilia RS 457 che ha fatto il suo debutto un paio di anni fa, una piccola sportiva pensata per i giovani motociclisti visto che può essere guidata con la patente A2. Il motore è un bicilindrico fronte marcia raffreddato a liquido con distribuzione a doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro. L’unità è in grado di erogare 35 kW. La nuova Aprilia RS 457 Replica rappresenta il vertice delle più raffinate versioni Replica dedicate ai giovani motociclisti, che comprende anche la RS 125 e lo scooter SR-GT.

PREZZO

Aprilia non ha ancora rivelato il prezzo della versione speciale della RS 457. Tuttavia, possiamo immaginare un costo superiore ai 7.199 euro del modello “normale".