Cerca

Guidare la moto in inverno: ecco una soluzione pratica per affrontare pioggia e freddo

Quello che ci vuole contro freddo, pioggia, vento gelido e neve.

Guidare la moto in inverno: ecco una soluzione pratica per affrontare pioggia e freddo
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 4 nov 2025

Guidare una moto durante i mesi freddi dell’anno può essere un fastidio, ma anche e soprattutto un problema. Pioggia, freddo, vento gelido, neve e ghiaccio possono compromettere la guida sicura, anche quando si indossano i guanti. Quanto le temperature si abbassano la sensibilità delle mani viene messa a dura prova. Le manopole riscaldate universali, oggi in offerta con il codice sconto PSPROTT25, rappresentano una soluzione semplice ma efficace per migliorare la sicurezza ma anche il piacere di guida, soprattutto per chi utilizza la moto anche nei tragitti quotidiani o nei mesi invernali.

Acquista in offerta le manopole riscaldabili per la tua moto

Perché montare delle manopole riscaldate

Questa coppia di manopole riscaldate è progettata per adattarsi a tutti i manubri con un diametro di 22 mm, rendendola compatibile con la maggior parte delle moto stradali. L’installazione è intuitiva e alla portata anche di chi ha poca esperienza con questo tipo di interventi. Nella confezione, infatti, sono incluse le istruzioni per il montaggio con il relativo schema elettrico, per collegare correttamente il sistema all’impianto della moto.

COPPIA MANOPOLE RISCALDATE UNIVERSALI per Moto Stradali

COPPIA MANOPOLE RISCALDATE UNIVERSALI per Moto Stradali

61,00
Vedi l’offerta

Uno degli aspetti più apprezzati di questo modello è la possibilità di scegliere tra due modalità di settaggio della temperatura, così da regolare il calore in base alle condizioni climatiche o alla durata del tragitto. La superficie in gomma antiscivolo garantisce un’impugnatura salda anche con i guanti invernali, migliorando il controllo della moto in ogni situazione.

Le manopole misurano 130 mm di lunghezza e hanno un rivestimento di colore nero, che ben si integra con lo stile di qualsiasi moto. Sono alimentate direttamente dal sistema elettrico del veicolo, senza necessità di batterie esterne o alimentatori aggiuntivi.

Acquista in offerta le manopole riscaldabili per la tua moto

Quando la temperatura scende, il freddo sulle mani può causare irrigidimento muscolare, perdita di sensibilità e, in casi estremi, rischio di crampi. Tutti fattori che possono compromettere la reattività alla guida e aumentare il rischio di incidenti. Le manopole riscaldate sono quindi un accessorio non solo comodo, ma anche utile per la sicurezza. Un acquisto irrinunciabile per questo inverno e anche un’ottima idea regalo per amici, colleghi, partner e parenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
9
Gomme 4 stagioni per SUV? I test premiano le Michelin CrossClimate 2 | L’offerta
Offerte e Promozioni
8
Un triangolo d’emergenza a LED che si ricarica da solo: più visibilità e sicurezza in auto e moto
Offerte e Promozioni
7
Questo è un dispositivo imperdibile per comunicare in sicurezza con gli altri motociclisti
Offerte e Promozioni
17
Riparare il parabrezza da soli è possibile: ecco il kit da utilizzare
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.