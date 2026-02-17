Cerca

Rampa auto regolabile: la soluzione in offerta per i lavori in garage

Una piattaforma carrabile con martinetto integrato per sollevare l’auto in sicurezza.

Rampa auto regolabile: la soluzione in offerta per i lavori in garage
Daniele Di Geronimo
17 feb 2026

Per fare i lavori di manutenzione sulla propria auto esistono diverse alternative. Una delle meno diffuse, ma non per questo meno pratica, utile e sicura, è quella di ricorrere a una rampa regolabile. È uno strumento particolarmente utile quando lo spazio in garage è limitato e l’installazione di un ponte sollevatore fisso non è possibile. Oppure quando il pavimento non permette di fissare strutture permanenti. In questi casi una rampa con sollevamento idraulico può rappresentare una soluzione efficace. Su eBay è oggi in offerta la rampa Arebos.

Quanto è utile una rampa regolabile

Questa è una rampa carrabile in acciaio con piattaforma elevatrice regolabile che può essere sollevata in altezza da 290 a 375 mm. La portata massima dichiarata è di 2.000 kg. Un valore che la rende compatibile con la maggior parte delle autovetture e con diversi veicoli commerciali leggeri. La larghezza utile consente l’appoggio di pneumatici fino a 257 mm.

La struttura è completamente in acciaio. Tra i vantaggi di questa rampa c’è la presenza di un cilindro idraulico che si aziona manualmente tramite una leva. In questo modo il suo azionamento è con il minimo sforzo. Il movimento della piattaforma è progressivo e può essere bloccato in posizione grazie ai bulloni di sicurezza. È presente anche una valvola di sfiato per la gestione controllata della pressione durante la fase di abbassamento.

La superficie di appoggio della piattaforma, realizzata in lamiera striata, contribuisce a migliorare l’aderenza della gomma dell’auto. L’assenza di fissaggi a pavimento permette di spostare e riporre la rampa dopo l’uso.

Si tratta di un’attrezzatura particolarmente utile per i lavori sulla propria auto. Una soluzione efficace da prendere in considerazione per rendere il proprio garage più comodo, sicuro e accessibile per ogni tipologia di intervento.

