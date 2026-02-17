ACEA: la transizione elettrica in Europa avanza, ma non allo stesso modo per tutti

Il quarto aggiornamento trimestrale dei KPI elaborato da TML per ACEA offre una fotografia aggiornata di come l’Europa stia procedendo verso l’abbandono dei motori a combustione. I risultati mostrano un andamento non uniforme. Alcuni Paesi stanno accelerando in modo deciso verso l’elettrificazione. Altri invece continuano ad accumulare ritardo. Non una novità, ma il monitoraggio trimestrale di TML per ACEA li rende più evidenti.

Come cambia il monitoraggio del settore auto

Questi risultati arrivano da un progetto che rappresenta l’evoluzione di una precedente analisi che aveva individuato quattro ostacoli principali. Oggi l’attenzione si sposta dalla semplice identificazione delle criticità alla costruzione di un quadro misurabile, fondato su indicatori selezionati e associati a obiettivi chiari nel tempo. È un cambio di metodo. E anche di prospettiva.

Le aree osservate restano le stesse. La prima riguarda la rete elettrica e la sua capacità di sostenere la crescita della domanda legata alla ricarica dei veicoli elettrici. I miglioramenti registrati sono graduali e non sufficienti a supportare una crescita rapida della domanda. Il secondo ambito è quello dei consumatori. L’interrogativo riguarda l’accessibilità economica dei veicoli elettrici, la loro attrattività e il peso del costo totale di possesso, che continua a rappresentare un freno alla diffusione. In questo contesto politiche fiscali e incentivi nazionali assumono un ruolo centrale.

La terza dimensione è l’infrastruttura di ricarica. Il tema non è soltanto il numero delle stazioni, ma la loro distribuzione geografica, la facilità di accesso e l’affidabilità operativa. Infine emerge il punto di vista dei costruttori. La competitività dell’industria automobilistica e del settore delle batterie in Europa è strettamente legata ai costi dell’energia. Ma anche alla sicurezza delle catene di approvvigionamento e alla capacità produttiva interna.

Il nuovo sistema di monitoraggio prevede la creazione di una dashboard interattiva che integra questi indicatori e ne consente l’aggiornamento regolare. Il risultato è uno strumento digitale pensato per offrire a decisori pubblici e leader industriali una fotografia chiara e basata su dati oggettivi.