DFSK E5 Plus, debutta il SUV plug-in da 7 posti con 120 km di autonomia elettrica

Tra i modelli in arrivo del marchio DFSK, insieme alla Glory 500 Turbo c’è anche la E5 Plus, il SUV ibrido plug-in da sette posti che rappresenta la proposta di punta nel segmento D. È considerata la novità più importante di DFSK per il mercato italiano e il suo debutto ufficiale è arrivato in occasione dell’apertura dell’Automotive Dealer Day di Verona (in programma fino al 21 maggio).

Le novità della versione Plus

Rispetto alla E5 standard già in vendita a partire da 32.988 euro con motore da 110-177 CV e batteria da 17,52 kWh, la E5 Plus è un salto significativo. Il powertrain è completamente rivisto e prevede un doppio motore PMSM (motori sincroni a magneti permanenti) con unità termica 1.5 litri da 95 CV abbinata a un motore elettrico da 160 kW (214 CV) e 280 Nm di coppia, trasmissione E-CVT e trazione anteriore. Le prestazioni dichiarate sono di uno scatto da 0 a 100 km/h in 8 secondi e velocità massima di 180 km/h.

La batteria passa a 25,3 kWh, con autonomia in modalità completamente elettrica fino a 120 km e autonomia combinata superiore a 1.200 km. La ricarica rapida porta la batteria dal 30 all’80% in circa 28 minuti. I consumi dichiarati nel ciclo WLTP sono di 6,4 litri per 100 km con emissioni di 22 g/km di CO2.

Le caratteristiche generali

Le dimensioni sono generose: 4.760 mm di lunghezza, 1.865 mm di larghezza, 1.800 mm di altezza, passo di 2.785 mm. Le sospensioni sono MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore e di serie sono previsti cerchi in lega da 19”.

L’abitacolo a sette posti è interamente rivestito in pelle. I sedili della seconda fila sono scorrevoli e reclinabili fino a 125°, mentre la terza fila può essere abbattuta per ottenere un piano di carico piatto lungo 1,9 metri. Il bagagliaio offre 187 litri con tutti i posti occupati e 465 litri in configurazione a cinque posti. L’infotainment è un display Full HD da 15,6” con risoluzione 1920×1080, affiancato da una strumentazione digitale da 8,8”. Di serie il tetto panoramico elettrico, la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore automatico e la ricarica wireless dello smartphone.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione comprende telecamera a 360°, modalità “telaio trasparente” per visualizzare gli ostacoli sotto l’auto, guida assistita di livello 2 con monitoraggio degli angoli ciechi, 5 telecamere HD, 2 radar a onde millimetriche e 6 radar ultrasonici. Sei le colorazioni disponibili. La garanzia è di 5 anni o 100.000 km, in linea con il resto della gamma DFSK.

La E5 Plus arriverà nelle concessionarie italiane dopo l’estate. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma è stato definito “molto competitivo per il segmento”.