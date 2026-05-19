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DFSK E5 Plus, debutta il SUV plug-in da 7 posti con 120 km di autonomia elettrica

China Car Company presenta il nuovo top di gamma DFSK che arriverà in Italia anche dopo l'estate. Prezzi da definire

DFSK E5 Plus, debutta il SUV plug-in da 7 posti con 120 km di autonomia elettrica
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Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 19 mag 2026
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Tra i modelli in arrivo del marchio DFSK, insieme alla Glory 500 Turbo c’è anche la E5 Plus, il SUV ibrido plug-in da sette posti che rappresenta la proposta di punta nel segmento D. È considerata la novità più importante di DFSK per il mercato italiano e il suo debutto ufficiale è arrivato in occasione dell’apertura dell’Automotive Dealer Day di Verona (in programma fino al 21 maggio).

Le novità della versione Plus

Rispetto alla E5 standard già in vendita a partire da 32.988 euro con motore da 110-177 CV e batteria da 17,52 kWh, la E5 Plus è un salto significativo. Il powertrain è completamente rivisto e prevede un doppio motore PMSM (motori sincroni a magneti permanenti) con unità termica 1.5 litri da 95 CV abbinata a un motore elettrico da 160 kW (214 CV) e 280 Nm di coppia, trasmissione E-CVT e trazione anteriore. Le prestazioni dichiarate sono di uno scatto da 0 a 100 km/h in 8 secondi e velocità massima di 180 km/h.

La batteria passa a 25,3 kWh, con autonomia in modalità completamente elettrica fino a 120 km e autonomia combinata superiore a 1.200 km. La ricarica rapida porta la batteria dal 30 all’80% in circa 28 minuti. I consumi dichiarati nel ciclo WLTP sono di 6,4 litri per 100 km con emissioni di 22 g/km di CO2.

Le caratteristiche generali

Le dimensioni sono generose: 4.760 mm di lunghezza, 1.865 mm di larghezza, 1.800 mm di altezza, passo di 2.785 mm. Le sospensioni sono MacPherson all’anteriore e multilink al posteriore e di serie sono previsti cerchi in lega da 19”.

L’abitacolo a sette posti è interamente rivestito in pelle. I sedili della seconda fila sono scorrevoli e reclinabili fino a 125°, mentre la terza fila può essere abbattuta per ottenere un piano di carico piatto lungo 1,9 metri. Il bagagliaio offre 187 litri con tutti i posti occupati e 465 litri in configurazione a cinque posti. L’infotainment è un display Full HD da 15,6” con risoluzione 1920×1080, affiancato da una strumentazione digitale da 8,8”. Di serie il tetto panoramico elettrico, la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, il climatizzatore automatico e la ricarica wireless dello smartphone.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione comprende telecamera a 360°, modalità “telaio trasparente” per visualizzare gli ostacoli sotto l’auto, guida assistita di livello 2 con monitoraggio degli angoli ciechi, 5 telecamere HD, 2 radar a onde millimetriche e 6 radar ultrasonici. Sei le colorazioni disponibili. La garanzia è di 5 anni o 100.000 km, in linea con il resto della gamma DFSK.

La E5 Plus arriverà nelle concessionarie italiane dopo l’estate. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma è stato definito “molto competitivo per il segmento”.

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