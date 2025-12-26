Novità DFSK 2026, i nuovi modelli in arrivo

DFSK è sbarcata da pochi anni in Italia e sta lavorando per ritagliarsi uno spazio all’interno del mercato auto Italia, propendo una gamma che punta molto sul rapporto contenuti e prezzo. Il marchio cinese sta progressivamente facendo crescere l’offerta per il nostro mercato e anche nel 2026 non mancheranno le novità. Dunque, cosa possiamo aspettarci da DFSK per il prossimo anno? Tra lanci commerciali e novità, ecco cosa sta arrivando, almeno in base a quanto sappiamo oggi.

DFSK GLORY 500 TURBO

La DFSK Glory 500 non è una novità in senso assoluto ma sta arrivando una nuova versione con un motore più potente. Si tratta di un 4 cilindri turbo di 1,5 litri in grado di erogare 150 CV e 220 Nm di coppia. Il SUV, dunque, sarà in grado di offrire prestazioni migliori rispetto alla versione con motore aspirato da poco più di 100 CV di potenza. All’interno, l’abitacolo si caratterizza per la presenza di sedili in pelle regolabili, climatizzatore automatico, infotainment con schermo touch da 8,8 pollici e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Completano la dotazione una telecamera a 360 gradi, i sensori di parcheggio e i principali sistemi di sicurezza attiva come ABS, controllo di stabilità e sistema keyless nella variante automatica. Per il resto è la DFSK Glory 500 che già conosciamo, un SUV lungo poco meno di 4,4 metri. Il prezzo ancora non è stato comunicato.

DFSK E5 PLUS PHEV

Accanto alla Glory 500 Turbo, il marchio cinese intende introdurre sul mercato italiano la nuova E5 PLUS PHEV, un SUV ibrido plug-in da sette posti che rappresenta la proposta di punta nel segmento D. Su tratta sostanzialmente dell’ammiraglia della casa automobilistica. Questo modello è lungo quasi 5 metri e sotto al cofano troviamo un powertrain composto da un’unità endotermica da 110 CV combinata con un motore elettrico da 180 CV. Grazie alla batteria da 18,4 kWh in modalità 100% elettrica è in grado di percorrere circa 120 km. Complessivamente, la casa automobilistica cinese parla di un’autonomia combinata di 1.000 km. Prezzi ancora non comunicati e nel nostro Paese dovrebbe arrivare all’inizio della prossima primavera.