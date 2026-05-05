Le immatrioclazioni di auto ad aprile 2026 hanno fatto segnare una crescita dell’11,6%, un risultato migliore rispetto a marzo e secondo solo a quello di febbraio. Dopo aver analizzato il mercato in generale nel nostro articolo dedicato ai dati di aprile, vediamo qui quali sono le auto più vendute in Italia ad aprile 2026 e i modelli più venduti per ogni alimentazione. La crescita è stata consistente (+98,6%) per le elettriche pure (BEV), spinte ancora dagli incentivi 2025 e arrivate a una quota dell’8,5%, e per le ibride plug-in (PHEV) che raggiungono la quota del 9,1%. L’alimentazione più venduta si è confermata l’ibrido (full e mild hybrid) con una quota del 49,1%.

L’auto più venduta in Italia si conferma la Pandina (che è anche l’ibrida più venduta), seguita da altri due modelli del Gruppo Stellantis, che conquista così interamente il podio. Si tratta della Jeep Avenger e della Leapmotor T03, con quest’ultima che è anche l’elettrica più venduta in Italia e che ha contribuito sostanzialmente all’incredibile crescita del 1.300% del marchio Leapmotor ad aprile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Le auto più vendute ad aprile 2026

Fiat Pandina: 8.571 Jeep Avenger: 4.350 Leapmotor T03: 4.090 Dacia Sandero: 4.064 MG ZS: 3.742 Fiat Grande Panda: 3.704 Peugeot 208: 3.558 Citroen C3: 3.505 Toyota Aygo X: 3.372 Volkswagen T-Roc: 3.074

Le auto ibride più vendute ad aprile 2026

Fiat Pandina: 8.570 Jeep Avenger: 3.677 Toyota Aygo X: 3.371 Volkswagen T-Roc: 3.045 Toyota Yaris Cross: 2.921 Toyota Yaris: 2.619 MG ZS: 2.421 Ford Puma: 2.358 Peugeot 2008: 1.738 Fiat 600: 1.690

Le auto elettriche più vendute ad aprile 2026

Leapmotor T03: 4.090 Citroen C3: 920 BYD Dolphin Surf: 508 Dacia Spring: 458 Tesla Model Y: 370 Fiat 600: 339 Leapmotor B10: 316 Renault Twingo: 261 Volvo EX30: 255 Toyota C-HR+: 253

Le auto ibride plug-in più vendute ad aprile 2026

BYD Seal U DM-i: 1.578 BYD Atto 2 DM-i: 1.482 Volkswagen Tiguan: 845 BMW X1: 650 Kia Sportage: 629 BYD Seal 6: 542 Jaecoo 7: 541 Geely Starray: 526 Toyota C-HR: 501 Audi Q3: 491

Le auto benzina più vendute ad aprile 2026

Volkswagen T-Cross: 2.556 Citroen C3: 2.269 Peugeot 208: 2.235 Opel Corsa: 2.211 Fiat Grande Panda: 2.121 Renault Clio: 1.546 MG ZS: 1.321 Kia Picanto: 1.247 Citroen C3 Aircross: 1.191 Audi A1: 952

Le auto diesel più vendute ad aprile 2026

Mercedes GLA: 949 Audi Q3: 879 Volkswagen Tiguan: 773 Alfa Romeo Tonale: 678 Skoda Octavia: 634 BMW X1: 478 Mercedes Classe A: 470 Volkswagen Golf: 466 Peugeot 308: 449 Audi Q2: 431

Le auto GPL più vendute ad aprile 2026