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Le auto più vendute in Italia ad aprile 2026

Ecco la classifica dei modelli più venduti in Italia nel mese di aprile 2026 e le classifiche per alimentazione.

Le auto più vendute in Italia ad aprile 2026
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 5 mag 2026

Le immatrioclazioni di auto ad aprile 2026 hanno fatto segnare una crescita dell’11,6%, un risultato migliore rispetto a marzo e secondo solo a quello di febbraio. Dopo aver analizzato il mercato in generale nel nostro articolo dedicato ai dati di aprile, vediamo qui quali sono le auto più vendute in Italia ad aprile 2026 e i modelli più venduti per ogni alimentazione. La crescita è stata consistente (+98,6%) per le elettriche pure (BEV), spinte ancora dagli incentivi 2025 e arrivate a una quota dell’8,5%, e per le ibride plug-in (PHEV) che raggiungono la quota del 9,1%. L’alimentazione più venduta si è confermata l’ibrido (full e mild hybrid) con una quota del 49,1%.

L’auto più venduta in Italia si conferma la Pandina (che è anche l’ibrida più venduta), seguita da altri due modelli del Gruppo Stellantis, che conquista così interamente il podio. Si tratta della Jeep Avenger e della Leapmotor T03, con quest’ultima che è anche l’elettrica più venduta in Italia e che ha contribuito sostanzialmente all’incredibile crescita del 1.300% del marchio Leapmotor ad aprile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

  1. Le auto più vendute ad aprile 2026
  2. Le auto ibride più vendute ad aprile 2026
  3. Le auto elettriche più vendute ad aprile 2026
  4. Le auto ibride plug-in più vendute ad aprile 2026
  5. Le auto benzina più vendute ad aprile 2026
  6. Le auto diesel più vendute ad aprile 2026
  7. Le auto GPL più vendute ad aprile 2026

Le auto più vendute ad aprile 2026

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  1. Fiat Pandina: 8.571
  2. Jeep Avenger: 4.350
  3. Leapmotor T03: 4.090
  4. Dacia Sandero: 4.064
  5. MG ZS: 3.742
  6. Fiat Grande Panda:  3.704
  7. Peugeot 208: 3.558
  8. Citroen C3: 3.505
  9. Toyota Aygo X: 3.372
  10. Volkswagen T-Roc: 3.074

 

Le auto ibride più vendute ad aprile 2026

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  1. Fiat Pandina: 8.570
  2. Jeep Avenger: 3.677
  3. Toyota Aygo X: 3.371
  4. Volkswagen T-Roc: 3.045
  5. Toyota Yaris Cross: 2.921
  6. Toyota Yaris:  2.619
  7. MG ZS: 2.421
  8. Ford Puma:  2.358
  9. Peugeot 2008: 1.738
  10. Fiat 600: 1.690

 

Le auto elettriche più vendute ad aprile 2026

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  1. Leapmotor T03: 4.090
  2. Citroen C3: 920
  3. BYD Dolphin Surf: 508
  4. Dacia Spring: 458
  5. Tesla Model Y: 370
  6. Fiat 600: 339
  7. Leapmotor B10: 316
  8. Renault Twingo: 261
  9. Volvo EX30: 255
  10. Toyota C-HR+: 253

 

Le auto ibride plug-in più vendute ad aprile 2026

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  1. BYD Seal U DM-i: 1.578
  2. BYD Atto 2 DM-i: 1.482
  3. Volkswagen Tiguan: 845
  4. BMW X1: 650
  5. Kia Sportage: 629
  6. BYD Seal 6: 542
  7. Jaecoo 7: 541
  8. Geely Starray: 526
  9. Toyota C-HR: 501
  10. Audi Q3: 491

 

Le auto benzina più vendute ad aprile 2026

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  1. Volkswagen T-Cross: 2.556
  2. Citroen C3: 2.269
  3. Peugeot 208: 2.235
  4. Opel Corsa: 2.211
  5. Fiat Grande Panda:  2.121
  6. Renault Clio: 1.546
  7. MG ZS: 1.321
  8. Kia Picanto: 1.247
  9. Citroen C3 Aircross: 1.191
  10. Audi A1: 952

 

Le auto diesel più vendute ad aprile 2026

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  1. Mercedes GLA: 949
  2. Audi Q3:  879
  3. Volkswagen Tiguan: 773
  4. Alfa Romeo Tonale: 678
  5. Skoda Octavia: 634
  6. BMW X1: 478
  7. Mercedes Classe A: 470
  8. Volkswagen Golf: 466
  9. Peugeot 308: 449
  10. Audi Q2: 431

 

Le auto GPL più vendute ad aprile 2026

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  1. Dacia Sandero: 3.610
  2. Dacia Duster:  1.624
  3. Renault Captur: 1.135
  4. DR 6: 464
  5. DR 5: 365
  6. Kia Sportage: 356
  7. Dacia Jogger:  337
  8. Dacia Bigster: 275
  9. EVO 5: 263
  10. Kia Picanto: 203

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