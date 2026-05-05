Mercedes G63 da 1,3 milioni livrea Al-Nassr, l'ultima follia di CR7

Cristiano Ronaldo non è mai stato un uomo “sottotono”. Per uno che vanta un patrimonio da 1,4 miliardi di dollari e un assegno annuale che stacca i 200 milioni, l’esagerazione non è un vizio, ma una conseguenza naturale del proprio status. Con un garage di auto che sembra un sorta di museo (tra hypercar e SUV di lusso per un valore di oltre 25 milioni di dollari) ci si potrebbe chiedere cosa manchi ancora a una collezione del genere. La risposta è arrivata puntuale: l’inevitabilità di unire il destino professionale ai propri giocattoli più costosi.

Un gioiello su misura nato dal sogno di un bambino

Tutto è iniziato con una domanda innocente. Il figlio di cinque anni del CEO di Refined Marques, un prestigioso dealer di Dubai, chiese se fosse possibile trasformare una possente Brabus G700 in una versione cabriolet. Quella curiosità infantile si è trasformata in un progetto d’ingegneria d’élite durato 18 mesi.

Per realizzare la Mercedes-AMG G63 Cabriolet, l’unica al mondo nel suo genere, è stato schierato un team di esperti provenienti dalla Formula 1 e dal settore delle supercar in Germania. Il risultato è un prodigio tecnico: il tetto si apre semplicemente rilasciando i fermi e premendo un tasto (anche in movimento), mentre le scenografiche portiere a vento posteriori aggiungono un tocco di eleganza d’altri tempi a un mezzo che resta un mostro di potenza.

Sotto il cofano batte infatti il leggendario V8 biturbo da 4,0 litri della G63, capace di scatenare 577 cavalli e 850 Nm di coppia, gestiti da un cambio automatico a nove rapporti.

I colori dell’Al-Nassr

Quando sei la stella polare di un club come l’Al-Nassr, e ti viene offerta la possibilità di acquistare uno dei soli 20 esemplari al mondo di questo modello (al prezzo di 1,32 milioni di dollari), la personalizzazione diventa un atto dovuto. L’unità destinata a Ronaldo, di cui sono trapelate le prime immagini, è un omaggio visivo alla sua nuova casa in Arabia Saudita.

La carrozzeria sfoggia il giallo e il blu del club, colori che dal 1955 raccontano una storia precisa: il giallo delle sabbie dorate del deserto e il blu delle acque che circondano la penisola. All’interno, le piastre battitacco sono state incise con il marchio CR7, trasformando l’auto da semplice bene di lusso a un’opera su commissione.

Tra regali aziendali e scelte di cuore

Non è la prima volta che il garage di Cristiano si tinge dei colori sociali. Di recente, grazie a una partnership con BMW, Ronaldo e i suoi compagni hanno ricevuto in dono una flotta di auto (dalla i5 alla XM), con il portoghese che ha ricevuto la versione top di gamma XM Label come segno di massimo rispetto.

Tuttavia, c’è una differenza sostanziale. Perché se la BMW è stata un omaggio dello sponsor, questa G63 Cabriolet è una scelta deliberata. Per un uomo che già possiede pezzi d’arte come la Bugatti Centodieci da 9 milioni di dollari, l’acquisto di questo Classe G non è una questione di necessità o di semplice collezionismo. È l’acquisto più personale e mirato compiuto finora. Diciamo pure il simbolo di un campione che, ovunque vada, vuole che tutto ciò che lo circonda parli la sua lingua e porti i suoi colori.