Mercedes GLC L, tre file e sei posti sul nuovo SUV di lusso

Mercedes-Benz ha svelato al Salone di Pechino 2026 una versione extralarge della GLC alla spina, concepita e pronta a essere commercializzata nel Paese del Dragone Rosso. Nonostante un calo di vendite, il brand tedesco rimane tra i preferiti dai clienti cinesi, sempre più insaziabili. Con un passo da Classe S, i tecnici della Casa teutonica proveranno ad accontentare i progressisti green che vogliono più spazio a bordo e un comfort da prima della classe.

Il SUV da autista della Mercedes vanta dimensioni mastodontiche e inadatte per una giro rapido in città. La GLC L arriva a 4,95 metri di lunghezza e soprattutto a 3,03 metri di passo, cioè 5,5 cm in più rispetto a GLC elettrica tradizionale. La vettura è caratterizzata da numerosi dettagli interessanti, a partire da una griglia a scudo in stile retrò, ispirata al design Mercedes dello scorso secolo.

Caratteristiche speciali

La griglia frontale del nuovo SUV integra 942 elementi retroilluminati che possono, intorno all’emblema a stella luminoso, accendersi e interagire, offrendo diversi effetti durante lo sblocco e la ricarica. Spiccano i nuovi fari digitali a Led che oltre a offrire un look moderno garantiscono anche una maggiore sicurezza. La linea laterale è caratterizzata da uno stile elegante e da maniglie delle portiere a scomparsa capaci di ridurre il coefficiente di resistenza aerodinamica. Il retrotreno presenta inediti fanali posteriori a forma di stella che richiamano le firme luminose anteriori. Dispone anche di un comodo bagaglio anteriore, oltre a quello ampio posteriore. Tre i colori per gli esterni che si aggiungono alla gamma classica.

Il motore sprigiona la potenza di 416 CV e una coppia di 800 Nm, associato al sistema di trazione elettrica eATS 2.0 con unità radiali e un cambio a 2 velocità. Il pacco batterie da 89 kWh offre un’autonomia di 700 km e l’architettura a 800 V supporta la ricarica rapida per recuperare 260 km di autonomia in 10 minuti. La GLC L EV vanta un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida che include la navigazione in autostrada e in città, nonché le funzioni di assistenza al parcheggio. Sono equipaggiate sospensioni pneumatiche che regolano l’ammortizzazione e l’altezza in base alle diverse superfici da affrontare. La tecnologia di sterzata sull’asse posteriore permette un angolo di utilizzo fino a 4,5 gradi che accresce sia la manovrabilità in caso di manovre a basse percorrenze che la stabilità alle alte velocità.

Interni spaziali

L’abitacolo integra sulla plancia un maxi monitor MBUX da 39,1 pollici che include uno schermo centrale da 14,4 pollici e uno per il passeggero anteriore da 12,3 pollici. Il nuovo SUV dispone di un sistema operativo MB.OS, basato su un chip di Qualcomm Snapdragon 8295. Il nuovo assistente virtuale, battezzato Xiao Ben, ovvero Piccola Mercedes, supporta gli aggiornamenti OTA. Mentre un head-up display con potenzialità superiori rispetto al passato proietta tutte le informazioni di cui necessitano gli occupanti.

Tra le dotazioni spiccano i sedili in pelle anteriori riscaldati, ventilati e massaggianti. Non manca un impianto audio Burmester di alta qualità e il tetto panoramico con nove zone di trasparenza regolabili è una delle tante raffinatezze di questo modello. Il prezzo per ora è top secret, ma l’unica cosa certa è che non arriverà nel Vecchio Continente.