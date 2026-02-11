Nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+: 6 cilindri e 449 CV per tanto divertimento alla guida

Mercedes lo ha capito da tempo, i clienti non hanno prezzato molto la motorizzazione 4 cilindri Plug-in per i modelli AMG, per quanto in grado di offrire prestazioni molto elevate. Per questo, adesso la casa automobilistica corre ai ripari e la nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ propone un motore 6 cilindri per garantire tanto divertimento alla guida ai fortunati che avranno l’opportunità di mettersi alla guida del SUV. I prezzi ancora non sono stati comunicati. Andiamo con ordine e scopriamo tutte le caratteristiche di questo modello.

ESTERNI ED INTERNI

Body kit dedicato che permette di rendere il look della vettura molto più aggressivo ed in linea con il suo carattere più sportivo. Con l’AMG Night Package, elementi esterni come le calotte degli specchi e le modanature sono rifiniti in nero lucido. È inoltre disponibile l’AMG Night Package II: in questo caso, elementi come le lamelle della griglia del radiatore, l’emblema AMG sul cofano e le scritte identificative sono rifiniti in nero cromo.

C’è anche il pacchetto AMG Design Plus che comprende Paraurti anteriore con splitter frontale maggiorato e ulteriori flics in nero lucido, Spoiler AMG maggiorato, Profili laterali attorno alle uscite d’aria ottiche del paraurti posteriore in nero lucido e Lama del diffusore in nero lucido. Ci sono anche cerchi forgiati AMG da 21 pollici, in nero opaco e design a razze incrociate da cui è possibile intravedere le pinze freno in nero lucido con logo AMG bianco. La nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ è disponibile anche nella versione SUV Coupé.

Salendo a bordo troviamo sedili sportivi AMG rivestiti in pelle nera, arricchiti da bordi laterali e cuciture decorative abbinate ai dettagli esterni. Anche i pannelli porta e il cruscotto presentano cuciture decorative a contrasto nello stesso colore. Non mancano nemmeno tappetini AMG con cuciture decorative in beige. Per il resto, troviamo la ricca dotazione di tecnologia della GLC che già conosciamo con ampi schermi per strumentazione e sistema infotainment MBUX.

MOTORE 6 CILINDRI

Il cuore pulsante della nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ è un motore sei cilindri in linea da 3 litri turbo Mild Hybrid in grado di erogare 330 kW (449 CV) e 600 Nm di coppia (con overboost 640 Nm per 10 secondi). L’unità è abbinata alla trasmissione AMG SPEEDSHIFT TCT 9G e al sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+. La scheda tecnica del SUV AMG prevede anche la presenza di un differenziale posteriore a slittamento limitato, gestito elettronicamente, con modalità Drift che fa il suo debutto su di un SUV AMG. Come funziona? Consente ai conducenti esperti di sfruttare appieno le possibilità dinamiche del veicolo su piste chiuse.

Parlando delle prestazioni, lo scatto da 0–100 km/h viene coperto in appena 4,2 secondi (con RACE START del Pacchetto AMG DYNAMIC PLUS). La velocità massima, limitata elettronicamente a 250 km/h, può salire a 270 km/h con l’AMG Driver’s Package opzionale. I cinque programmi di guida AMG DYNAMIC SELECT – “Slippery”, “Comfort”, “Sport”, “Sport+” e “Individual” – permettono di adattare il carattere del veicolo con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, con il Pacchetto AMG DYNAMIC PLUS è disponibile anche il programma di guida “RACE”. Integrato nei programmi AMG DYNAMIC SELECT c’è il sistema di controllo della dinamica di marcia AMG DYNAMICS. Nelle impostazioni “Basic”, “Advanced” e “Pro”, influisce ad esempio sulle strategie di regolazione dell’ESP® o della trazione integrale.

Ovviamente, è stato fatto un grande lavoro anche per migliorare la dinamica di guida e rendere il SUV più efficace e divertente. Ad esempio, la sospensione AMG RIDE CONTROL migliora l’agilità, il controllo in curva e la trazione. È possibile pre-selezionare la risposta degli ammortizzatori su tre livelli: “Comfort", “Sport" e “Sport+". Il sistema frenante AMG è calibrato sulle capacità della GLC 53: all’anteriore troviamo dischi ventilati da 390 x 36 mm con pinze fisse a quattro pistoncini e scritta AMG, mentre al posteriore sono montati dischi ventilati da 360 x 26 mm con pinze flottanti a singolo pistone. La dotazione di serie prevede anche l’asse posteriore sterzante fino a 2,5 gradi.