Mercedes-AMG, un 6 cilindri per la futura C 53: stop alla C 63 con il 4 cilindri Plug-in

Non è un mistero che la motorizzazione ibrida Plug-in 4 cilindri che troviamo sulla Mercedes-AMG C 63 S E Performance non sia piaciuta ai clienti, sebbene sia in grado di offrire prestazioni elevatissime grazie ad una potenza massima di sistema di 680 CV. Da tempo si parlava della possibilità che la casa automobilistica decidesse di mettere da parte questo powertrain in favore di un 6 o di un 8 cilindri. Dopo diversi rumors e rapporti, adesso c’è la conferma che arriva attraverso un’intervista di Edmunds al numero uno di Mercedes-AMG Michael Schiebe. Dunque, il 4 cilindri Plug-in sarà progressivamente dismesso e al suo posto arriverà un motore 6 cilindri in linea che sarà disponibile sulla futura nuova C 53.

UN MOTORE 6 CILINDRI

La scelta della Mercedes è caduta sul 6 cilindri turbo di 3 litri di cilindrata che equipaggia la CLE 53 che è in grado di erogare 449 CV. Unità che non sarà abbinata ad un sistema ibrido Plug-in. Ovviamente, bisognerà capire se saranno apportate alcune modifiche per aumentare le prestazioni. La potenza, in ogni caso, rimarrà sempre decisamente inferiore a quella del 4 cilindri Plug-in. Tuttavia, la rimozione del sistema Plug-in potrebbe comportare un risparmio di peso a tutto vantaggio dell’efficacia di guida. Sebbene il 6 cilindri in linea peserà più del 4 cilindri, la C53 dovrebbe essere complessivamente più leggera grazie alla rimozione del motore elettrico e della batteria.

PROBLEMI CON EURO 7 PER IL 4 CILINDRI

La decisione di interrompere la produzione del motore a 4 cilindri, ufficialmente non è un mea culpa da parte di Mercedes-AMG, sebbene sappiamo bene quanto questo motore non fosse molto apprezzato da parte dei clienti. Infatti, Michael Schiebe fa sapere che le nuove normative Euro 7 rendono difficile portare avanti il motore 4 cilindri. Insomma, la casa automobilistica ha deciso cosa scegliere per il futuro. Quando vedremo la nuova Mercedes-AMG C 53? Mercedes sta lavorando alla nuova generazione della Classe C e quindi verosimilmente la nuova C53 sarà basata sulla nuova berlina.