Rivelata la nuova Mercedes Classe C: l’elettrico non è mai stato così elegante

Per non creare confusione i vertici di Mercedes-Benz hanno scelto di creare un linguaggio stilistico specifico per la nuova berlina elettrica, pur non esplicitando in bella mostra la sigla “EQ". La sedan a zero emissioni mira a riscrivere le regole del comfort e punta a sfidare le principali competitor, tra cui la BMW i3. Il primo capitolo di una nuova entusiasmante fase green del marchio tedesco strizza l’occhio a due generazioni passate, la W111 e la W108, presentando un frontale possente, già inaugurato sul concept Vision Iconic.

Il muso dell’auto è imponente come le vetture degli anni ’50, impreziosito a scelta da 1.050 pixel illuminati. Nei gruppi ottici spicca un motivo a stella e altre 162 star illuminate sono incorporate nel tetto panoramico in vetro. Le pance sono bombate e il retrotreno in stile coupé è caratterizzato da un’unica firma luminosa. Il design è slanciato e migliore di quello che ci si poteva immaginare su una versione elettrica che supera di gran lunga, per impatto e praticità, le tanto osannate EQE e EQS.

Abitacolo moderno

Gli interni rappresentano la massima espressione della tecnologia Mercedes. Spicca un display continuo da 39,1 pollici che si estende per quasi tutta la lunghezza della plancia. L’hyperscreen è pensato per coloro che non si accontentano, mentre per chi cerca qualcosa di meno distraente ci sono tre schermi separati posti sotto un unico pannello di vetro. La vettura è prodotta su una piattaforma nata per la creazione di veicoli full electric, garantendo un passo di 97 millimetri in più rispetto al modello a benzina. Abbonda lo spazio per le gambe per i 5 passeggeri. Il frunk vanta una capacità di 101 litri e, ovviamente, si trova nella parte anteriore. Il classico bagagliaio posteriore offre, invece, 470 litri.

La nuova elettrica di Mercedes può contare su due motori che sprigionano 489 cavalli e 800 Newton-metri di coppia, associati a un pacco batterie agli ioni di litio con una capacità netta di 94,5 kWh. La Classe C elettrica può percorrere fino a 762 chilometri con una singola carica nel ciclo WLTP. In 10 minuti incamera energia sufficiente per percorrere 325 km presso le colonnine di ricarica rapida. Con una autonomia ideale per le lunghe percorrenze scatta da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, spostando un peso di ben 2.460 kg.

Curata nei dettagli

La Classe C ha un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di soli 0,22. La berlina elettrica può essere equipaggiata con sterzo integrale (fino a 4,5 gradi), riducendo il raggio di sterzata a 11,2 metri. A velocità inferiori a 70 km/h, le ruote posteriori sterzano in direzione opposta rispetto a quelle anteriori. Spingendo il piede sul gas, le ruote posteriori sterzano (fino a 2,5 gradi) nella stessa direzione di quelle anteriori per aumentare la stabilità.

La velocità massima è limitata elettronicamente a 209 km/h. L’auto tedesca è imbottita di tecnologie per migliorare l’esperienza e la sicurezza. Le sospensioni pneumatiche adattive opzionali con smorzamento predittivo sfruttano i dati di Google Maps e gli input in tempo reale basati sul cloud, per analizzare il percorso e affrontare qualsiasi imperfezione dell’asfalto. È una berlina che nasce per offrire il massimo comfort acustico. Optional gli ammortizzatori ad aria per una riposta impeccabile e una agilità massima nei cambi di direzione ad alta velocità. Arriverà a fine 2026 con prezzi a partire da circa 70.000 euro.