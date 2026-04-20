Tesla come Ferrari: vietata la rivendita immediata della Signature Edition

Tesla Model S e Model X saranno accantonate e le “Signature Edition” dedicata a Model S Plaid e a Model X Plaid sono subito andate a ruba. Il marchio creato da Elon Musk ha annunciato lo stop definitivo della berlina e del SUV per lavorare su nuovi progetti. Le due ammiraglie full electric escono definitivamente di scena con una edizione speciale che non sarà rivendibile subito dopo dagli acquirenti.

Le 250 Model S Signature e 100 Model X Signature nella configurazione a 6 posti sono state prenotate a 159.420 dollari. Vantano una carrozzeria in una particolare colorazione rossa non disponibile per altre vetture del brand. Spicca il badge Tesla T dorato sul frontale, un badge Plaid dorato e un badge Signature sul posteriore. Nell’abitacolo la cura è decisamente più profonda con interni in Alcantara bianca con badge Plaid dorati sui sedili, profili dorati, battitacco con logo Signature e una targhetta numerata sul cruscotto. Sulla Tesla Model S ci sono anche i freni carboceramici con pinze gold.

Il pacchetto Luxe di Tesla

Ogni unità include la Full Self Driving Supervised, quattro anni di servizio Premium, ricarica Supercharger gratuita a vita e una chiave Signature Edition. Tutte chicche che hanno un valore percepito molto elevato per i progressisti green. La Tesla Model S Plaid è capace di coprire lo 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 1,9 secondi ed è in grado di toccare una velocità massima di 322 km/h per percorrere 497 km con un pieno di energia, secondo il ciclo EPA.

La Tesla Model X Plaid, invece, scatta da ferma sino a 100 km/h in 2,5 secondi, toccando una top speed di 262 km/h e percorre con un pieno di energia 488 km. E’ prevista una sanzione fino a 50.000 dollari e l’esclusione dai futuri acquisti Tesla nel caso in cui si viola la clausola anti-speculazione. Una limitazione della libertà dei clienti che impone il divieto di rivendita, segnando la fine di un’era per le due anime della gamma.

No Resale Agreement

Le Tesla Model S e Model X Signature Edition sono una produzione ultra-limitata con “un contratto che vieta la vendita dell’auto entro i primi 12 mesi dalla consegna”. Tesla può richiedere una liquidazione dei danni pari a 50.000 dollari (42.500 euro) oppure all’intero valore della rivendita. Se il proprietario fosse costretto a cedere una Signature per cause impreviste, dovrà prima offrirla a Tesla stessa, che potrà riacquistarla al prezzo originale decurtato dell’utilizzo e dell’usura.

Le Signature Edition sono prodotte in numeri estremamente ridotti, venduti su invito a clienti selezionati in tempi record. I veicoli prodotti in quantità limitate acquisiranno valore e, proprio come accaduto ad alcune Ferrari, sono stati opzionati come investimento sul lungo termine dagli appassionati. La produzione dei due modelli non verrà ripetuta e ci sarà spazio in futuro per progetti industriali come il robot umanoide Optimus e le nuove piattaforme elettriche del brand.