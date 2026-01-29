Tesla Model S e Model X addio, stop alla produzione: si fa spazio per Optimus

Tesla ha deciso: è giunto il momento di mandare in pensione Model S e Model X. La casa automobilistica cesserà la produzione di questi due modelli alla fine del secondo trimestre 2026. L’annuncio è stato dato direttamente da Elon Musk durante la presentazione dei risultati finanziari dell’azienda del 2025. Non ci si attendeva un annuncio simile. Vero è che questi due modelli vendono poco ma pochi mesi fa avevano ricevuto un piccolo aggiornamento che faceva pensare che sarebbero rimasti all’interno della gamma ancora per diverso tempo. Invece, Tesla ha deciso di staccare la spina alla Model S e alla Model X. Il motivo?

SPAZIO AD OPTIMUS

Oggi, Tesla Model S e Model X sono costruire all’interno dello stabilimento di Fremont in California. Lo stop alla produzione di queste vetture lascerà spazio all’interno dello stabilimento per produrre altro. E a dirci cosa sostituirà queste due vetture lo fa sapere direttamente Elon Musk. Il posto delle Model S e Model X sarà preso dalla produzione del robot umanoide Optimus. Insomma, stop a questi due modelli per riconvertire la linea di produzione dove costruire la prossima scommessa dell’azienda americana e cioè il suo robot umanoide.

UN CAMBIAMENTO EPOCALE

Lo sapevamo, prima o poi Model S e Model X sarebbero state mandate in pensione. L’ultimo aggiornamento non aveva introdotto cambiamenti significativi ma per quanto le loro vendite fossero limitate, Tesla aveva più volte rimarcato l’interesse a farle rimanere all’interno della sua gamma di auto. Soprattutto la Model S è vista come l’ammiraglia di Tesla e la versione Plaid offre un powertrain molto raffinato che garantisce prestazioni elevatissime. Ma se Tesla ha mantenuto in vita fino ad ora questi due modelli, soprattutto per un motivo sentimentale come è stato raccontato, i tempi stanno cambiando e Tesla si sta trasformando sempre di più in un qualcosa di diverso da una semplice casa automobilistica.

L’annuncio deve essere visto proprio da questo punto di vista e cioè un chiaro segnale di come Tesla stia diventando sempre di più in un’azienda impegnata nell’intelligenza artificiale e nella robotica. Tesla ha quindi chiaramente deciso che la capacità produttiva di Fremont è meglio impiegarla non per vetture a basso volume ma per… qualcos’altro. Come andrà? Lo scopriremo nel corso del tempo e cioè se la nuova scommessa di Elon Musk avrà successo oppure no.