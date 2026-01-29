Novità Mitsubishi 2026, tutti i modelli in arrivo per l'Italia

Nuovo corso per Mitsubishi in Italia con Bassadone Automotive Group che è stato nominato nuovo importatore e distributore esclusivo del marchio giapponese in Italia. La rinnovata gamma per il mercato italiano è stata presentata presso la Pista ACI Vallelunga di Lainate. Abbiamo già avuto modo di vedere le principali novità da vicino e contestualmente provato la Mitsubishi ASX (qui la recensione). Inizialmente, ci saranno più di 40 punti vendita nel nostro Paese ma l’obiettivo è quello di aumentarli per coprire in maniera capillare il nostro Paese. Oltre alla Mitsubishi ASX, la gamma del costruttore giapponese in Italia è composta dai modelli Outlander PHEV, Grandis MHEV e HEV ed Eclipse Cross BEV.

MITSUBISHI ASX

La gamma del B-SUV basato sulla Renault Captur è stata rivista. Esteticamente, il modello giapponese si differenzia da quello francese soprattutto per un frontale che è stato ridisegnato. All’interno dell’abitacolo troviamo un quadro strumenti digitale da 7 pollici oltre al display centrale verticale da 10,4 pollici del sistema infotainment con supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Sul fronte delle motorizzazioni, arriva il nuovo 1.2 Turbo benzina da 115 CV. Non mancano nemmeno motori con tecnologia ibrida. Infatti, a listino ci sono anche un 1.3 mild hybrid e un 1.8 full hybrid. Con il rinnovo della gamma ASX arriva anche il novo allestimento Black Edition che si distingue attraverso cerchi da 18 pollici Gloss Black e pneumatici 215/55 R18, inserti esterni neri e vetri privacy, oltre a keyless, sedili anteriori riscaldabili, climatizzatore automatico e sensori pioggia. Si parte da 24.900 euro, che diventano 20.900 euro con l’offerta lancio.

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

Mitsubishi Eclipse Cross è un SUV elettrico basato sulla Renault Scenic E-Tech Electric. Misura 4.470 mm lunghezza x 1.860 mm larghezza x 1.570 mm altezza. L’abitacolo riprende quello del modello francese. Dietro al volante multifunzione troviamo il pannello della strumentazione digitale da 12,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato un display verticale da 12,3 pollici del sistema infotainment vero e proprio che dispone della piattaforma Android Automotive. Mitsubishi Eclipse Cross è proposta con powertrain in grado di erogare 218 CV e 300 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 87 kWh che permette un’autonomia di oltre 600 km.

Il lancio commerciale è atteso per settembre. Con l’avvicinarsi del debutto saranno comunicati anche i prezzi del SUV elettrico per il mercato italiano.

MITSUBISHI GRANDIS

Si tratta di un SUV derivato dalla Renault Symbioz da cui si differenzia essenzialmente per un frontale ridisegnato. Infatti, è caratterizzato dal Dynamic Shield di Mitsubishi con una griglia nera lucida e dettagli in argento satinato. Salendo a bordo troviamo un ambiente molto simile a quello del modello francese. Presenti, quindi, la strumentazione digitale dietro al volante a 3 razze ed un ampio display verticale da 10,4 pollici per il sistema infotainment che dispone della piattaforma Android. Il SUV sarà proposto sul mercato eslcusivamente con motorizzazioni ibride.

Alla base della gamma troviamo un motore turbo benzina a iniezione diretta Mild Hybrid da 1,3 litri che offre la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a 6 marce o un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT). A disposizione ci sono 140 CV. C’è poi un Full Hybrid in grado di erogare una potenza di sistema pari a 160 CV. Per i prezzi biosgnerà attendere il mese di aprile quando ci sarà il lancio commerciale.

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

Outlander PHEV è un SUV ibrido Plug-in sviluppato appositamente per il mercato italiano. Le sue misure sono 4.719 mm lunghezza x 1.862 mm larghezza x 1.750 mm altezza, con un passo di 2.704 mm. Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, dietro al volante troviamo il pannello da 12,3 pollici della strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display da 12,3 pollici del sistema infotainment.

Sotto il cofano c’è un powertrain composto da un motore 4 cilindri aspirato da 2,4 litri di cilindrata da 136 CV e 203 Nm di coppia abbinato a due unità elettriche, alimentate da una batteria da 22,7 kWh. La potenza massima di sistema è pari a 306 CV, mentre con l’energia della batteria è possibile percorrere in modalità 100% elettrica fino a 86 km WLTP. Nelle concessionarie arriverà a metà febbraio con prezzi a partire da 46.900 euro.