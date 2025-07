Mitsubishi Grandis torna come SUV ibrido. Ecco la gemella della Renault Symbioz

Mitsubishi Grandis torna ma non come monovolume, bensì come SUV. La casa automobilistica continua nella sua operazione di rinnovamento della gamma per il mercato europeo, anche grazie alle sinergie con Renault. Il nuovo modello, infatti, è strettamente correlato alla Renault Symbioz. Si tratta di un’operazione già fatta in passato con altri modelli. Pensiamo, ad esempio, alla Mitsubishi ASX che altro non è che la Renault Captur con alcune modifiche estetiche. Tornando alla nuova Mitsubishi Grandis, sarà costruita presso lo stabilimento Renault di Valladolid, in Spagna e sarà offerta con motorizzazioni Mild Hybrid e Full Hybrid.

ESTERNI ED INTERNI

La nuova Mitsubishi Grandis è pensata per le famiglie che hanno bisogno di spazio e cercano una vettura versatile. Gli interventi per differenziare il modello francese da quello giapponese riguardano alcuni dettagli del frontale. Infatti, è caratterizzato dalcon unae dettagli in argento satinato. Di serie troviamo cerchi da 19 pollici. Piccoli ritocchi anche al posteriore dove troviamo nuovi gruppi ottici, oltre ovviamente al logo della casa automobilistica giapponese.L’abitacolo rispecchia essenzialmente quello del modello francese, loghi a parte. Presenti quindi, ladietro al volante a 3 razze ed un ampioche dispone della. Non mancano, ovviamente, i supporti ad. Sul tunnel centrale troviamo il selettore della trasmissione ed il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Per amplificare la sensazione di spazio a bordo è disponibile un tetto panoramico con funzione elettrocromica che consente ai passeggeri di passare dalla trasparenza all’ombreggiatura con il semplice tocco di un pulsante, riducendo così i riflessi e il calore del sole e creando al contempo uno spazio interno più confortevole. I sedili posteriori possono scorrere avanti e indietro di 160 mm per dare, così, maggiore spazio ai passeggeri o ai bagagli.

Parlando, quindi, della capacità di carico, la nuova Mitsubishi Grandis offre da 434 a 566 litri a seconda della posizione dei sedili posteriori. Inoltre, abbattendo gli schienali si può arrivare a 1.455 litri.

MOTORI: SOLO IBRIDI

DISPONIBILITÀ

Nuova Mitsubishi Grandis si potrà avere solo con motorizzazioni ibride. Alla base della gamma troviamo un motore turbo benzina a iniezione direttache offre la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a 6 marce o un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT). A disposizione ci sono. C’è poi unin grado di erogare una potenza di sistema pari a. Si tratta della nuova unità che ha debuttato proprio sulla Renault Symbioz . Parliamo quindi di un powertrain composto da(un e-motor da 36 kW ed un motorino di avviamento / generatore ad alta tensione di tipo HSG – High-Voltage Starter Generator – da 15 kW)benzina 4 cilindri di. Il tutto è associato allacon innesto a denti senza frizione che è stata ulteriormente affinata per consentire cambiate più rapide e fluide. La batteria è da 1,4 kWh.

Nuova Mitsubishi Grandis sarà disponibile in Europa in autunno. Al momento, i prezzi ancora non sono stati comunicati.