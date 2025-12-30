40 anni dopo, di nuovo in vita: restaurata la Pajero Evo vincitrice alla Dakar

Mitsubishi vanta una lunga lista di successi nel motorsport. Sebbene abbia iniziato a gareggiare sull’asfalto, i veri momenti di gloria della casa automobilistica sono arrivati con le corse sullo sterrato.

Mitsubishi ha dominato nel rally, con le imprese più importanti compiute durante le lunghe e massacranti tappe della Dakar Rally. La Mitsubishi Pajero Evolution è stata la vettura di maggior successo della storia della gara ottenendo ben dodici vittorie. La competizione ha visto anche diverse evoluzioni della Pajero Evo, ma il percorso di successo alla Dakar ha avuto inizio con la prima vittoria nel 1985.

Dopo questo storico traguardo, la Pajero Evo, con l’iconica livrea Nikon, è stata parcheggiata in una struttura Mitsubishi, dove è rimasta a deteriorarsi per 40 anni. Un destino che un’iconica vettura da corsa sicuramente non merita.

La buona notizia è che l’auto è stata rimessa a lucido ed è tornata ad affrontare terra e ghiaia. Quando si effettuano operazioni di restauro di vecchi mezzi da competizione, la cosa più importante è preservare lo stato originale. Ogni ammaccatura, urto o graffio guadagnato deve essere lasciato inalterato, motivo per cui Mitsubishi ha ripulito alcuni elementi della livrea ma per il resto non ha toccato nulla.

Il vero restauro si è concentrato sul motore. Gli ingegneri hanno infatti smontato il propulsore, controllato l’elettronica e messo a punto le sospensioni. Un team di veterani ha affiancato i nuovi ingegneri Mitsubishi, dimostrando come ci sia stato un simbolico passaggio di testimone.

Dopo il restauro, il veicolo è stato avviato e portato a fare il suo primo giro dopo decenni ed oggi appare tanto affascinante quanto lo era nel 1985.

La prima vittoria Mitsubishi alla Dakar è arrivata quando la gara si disputava ancora da Parigi a Dakar: un’edizione durissima di oltre 6.300 miglia in 22 giorni. Patrick Zaniroli e Jean Da Silva hanno conquistato il successo assoluto, con un’altra Pajero Evo seconda a soli 26 minuti, sancendo un dominio netto.

Quel trionfo del 1985 ha segnato l’inizio di un’epopea: la Pajero Evo ha vinto ancora nel 1992, 1993, 1997 e 1998, per poi imporsi per sette edizioni consecutive a partire dal 2001. Tutto ha avuto origine da quel primo storico esemplare.