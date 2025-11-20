Mitsubishi Colt addio, la gemella della Renault Clio si appresta ad uscire di scena

L’ultima generazione della Mitsubishi Colt era stata lanciata in Europa nel 2023 sfruttando la collaborazione con Renault. Nei fatti, si trattava della Renault Clio di quinta generazione con alcune piccole modifiche estetiche, soprattutto a livello del frontale. Con l’introduzione della sesta generazione della Clio, quella vecchia ovviamente cesserà di essere prodotta. Cosa succederà quindi al modello giapponese? A quanto pare, non ci sarà un’erede per l’attuale Colt che quindi saluterà presto il mercato europeo. Lo riferisce L’Argus. Insomma, non ci sarà una nuova Mitsubishi Colt basata sulla sesta generazione della Renault Clio.

MAGGIORE SPAZIO AI SUV

Tra i motivi di questa decisione ci sarebbero anche le vendite basse della compatta. Lo stop alla produzione della Mitsubishi Colt seguirà il ritiro della più piccola Space Star all’inizio di quest’anno. Pare dunque che Mitsubishi stia progressivamente spostando sempre di più la sua attenzione sul segmento dei SUV in Europa, mettendo da parte gli altri modelli. Del resto, questa strategia appare già evidente guardando gli ultimi lanci. Sfruttando sempre le sinergie nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, il marchio giapponese ha recentemente consolidato il suo rilancio nel Vecchio Continente lanciando le nuove Grandis ed Eclipse Cross, rispettive “gemelle" delle Renault Symbioz e Scenic E-Tech Electric. Inoltre, non possiamo non ricordare la Mitsubishi Outlander PHEV progettata internamente.

Insomma, sempre più SUV, segmento di mercato che in Europa continua a crescere e meno compatte e piccole auto per la casa automobilistica giapponese. Una strategia chiara che punta su modelli che possono avere un successo maggiore in termini di vendite, per consentire a Mitsubishi di continuare il suo piano di rilancio nel Vecchio Continente. Ricordiamo, infine, che la Mitsubishi Colt è proposta in Italia a partire da 19.500 euro ed è offerta anche con una motorizzazione Full Hybrid da 145 CV, la stessa, ovviamente, della Clio di quinta generazione. La compatta giapponese uscirà dal mercato europeo alla fine del 2025.