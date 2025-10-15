Nuova Renault Clio 2026, al via gli ordini in Italia: allestimenti e prezzi. Si parte da 18.900 euro

La nuova Renault Clio si può ordinare in Italia. La sesta generazione aveva fatto il suo debutto all’inizio di settembre, introducendo tante novità, sia di design e sia di motori. A distanza di poco più di un mese, la casa automobilistica ha quindi dato il via agli ordini nel nostro Paese. Possiamo così scoprire maggiori dettagli per quanto riguarda gli allestimenti e soprattutto i prezzi.

LA GAMMA DEI MOTORI AL LANCIO

Ricordiamo che la nuova Renault Clio 2026 è cresciuta leggermente di dimensioni rispetto al precedente modello. Si passa da 4,05 a 4,12 metri di lunghezza (+ 67 mm), con sbalzi allungati, e da 1,73 a 1,77 metri di larghezza (+39 mm). L’altezza invece si attesta a 1,45 metri (+11 mm). Cresce di 8 mm il passo che arriva a 2,59 metri. Al lancio saranno disponibili solo due motorizzazioni delle tre annunciate al momento della presentazione.

Alla base della gamma troviamo la motorizzazione 3 cilindri TCe 1.2 da 115 CV in abbinamento ad un cambio manuale a 6 rapporti. Velocità massima di 180 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,3 secondi. La nuova Clio si potrà poi scegliere nella versione E-Tech Full Hybrid 160 CV che permette di accelerare da 0 a100 km/h in 8,3 secondi. La velocità massima è sempre di 180 km/h. Si tratta di un’evoluzione del Full Hybrid precedente che oltre ad offrire una maggiore potenza è anche più efficiente.

Nel corso del 2026 arriverà poi la motorizzazione Eco-G 120 a 3 cilindri con trasmissione automatica EDC e doppia alimentazione benzina-GPL.

ALLESTIMENTI

Nuova Renault Clio 2026 è proposta negli allestimenti Evolution, Techno ed Esprit Alpine. Già dalla versione base, la dotazione di serie include, tra le altre cose, cruise control adattivo, sistema di controllo avanzato dell’attenzione del conducente, freno di stazionamento automatico, display centrale da 10,1 pollici con funzione Smartphone Replication, rivestimento della plancia in tessuto, sedile del conducente regolabile in altezza, climatizzazione manuale e sensori di parcheggio posteriori.

PREZZI

Quanto costa la nuova Renault Clio? Si parte dai 18.900 euro della TCe 1.2 da 115 CV in allestimento Evolution. Per la Full Hybrid ci vogliono almeno 24.900 euro. La casa automobilistica francese comunicherà i prezzi del modello GPL in prossimità del suo lancio commerciale. Prime consegne ai clienti previste a gennaio 2026 per la motorizzazione Full Hybrid; durante il primo trimestre del 2026 per la TCe 115;nella seconda metà del 2026 per la ECO-G.