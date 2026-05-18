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Renault Niagara: il teaser del nuovo pick-up per il Sud America

Derivato dal concept del 2023, il nuovo modello arriverà sui mercati dell’America Latina a settembre.

Renault Niagara: il teaser del nuovo pick-up per il Sud America
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 18 mag 2026
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La Casa della Losanga accelera la sua offensiva di prodotto a livello globale con il lancio del Niagara, un pickup pragmatico e robusto pensato specificamente per i mercati dell’America Latina. Il modello rappresenta un pilastro fondamentale della strategia futuREady, che punta alla commercializzazione di 14 nuovi modelli sui mercati emergenti entro il 2030. In questo ambizioso piano, il Niagara si affiancherà a novità recenti come il crossover compatto Kardian, il SUV Boreal e l’ammiraglia a ruote alte Filante.

Lo stile del Niagara, anticipato da un teaser, è possente e robusto e prende ispirazione dalla concept car svelata nel 2023. Il nome scelto per il nuovo modello richiama il rumore dell’acqua e la vastità dei territori naturali, evocando così la forza del mezzo. Il pickup è stato sviluppato per essere versatile, spazioso e al tempo stesso confortevole: sarà quindi adatto sia per l’utilizzo nelle attività lavorative più gravose che per l’utilizzo quotidiano.

Per quanto riguarda la meccanica, non abbiamo informazioni ufficiali. Il concept era equipaggiato con uno schema mild hybrid dotato di un motore elettrico sull’asse posteriore per la trazione integrale.

La presentazione ufficiale del Niagara è fissata per il prossimo 10 settembre, mentre la produzione sarà presso lo stabilimento di Cordoba, in Argentina. Il debutto commerciale del modello avverrà entro la fine del 2026, consolidando la rinnovata strategia di prodotto di Renault in Sud America.

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