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Renault 4 JP4x4, la concept car che esalta il mito della "spiaggina"

Assetto rialzato, carreggiate larghe e il fascino dei "sedili a petalo": la Renault 4 JP4x4 è la concept car per l'estate

Renault 4 JP4x4, la concept car che esalta il mito della "spiaggina"
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Tommaso Giacomelli
Tommaso Giacomelli
Pubblicato il 12 mag 2026
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Le giornate si allungano, il sole riscalda la pelle e già si fantastica su spensierati momenti da trascorrere in riva al mare. E qual è il mezzo migliore per raggiungere una caletta, dove le acque sono cristalline, se non una bella “spiaggina“? Nel passato questa tipologia unica di veicolo è sorta proprio per rispondere all’esigenza di chi voleva spostarsi su gomma in località balneari, come le nostre isole, dalla casa alla spiaggia (o persino alla barca). Nonostante l’incedere del tempo e il cambiamento dei costumi, il fascino delle spiaggine non sembra essersi esaurito, perché viaggiare senza coperture, che siano esse il tetto o le portiere, dona un senso di libertà senza paragoni. Lo deve aver pensato anche Renault, con la sua ultima concept: la Renault 4 JP4x4, che verrà rivelata in occasione dell’edizione 2026 del torneo di tennis Roland-Garros, in anteprima mondiale.

Tra mare e sport

La prima cosa che cattura lo sguardo è il gioco cromatico: la carrozzeria sfoggia un’audace colorazione Verde Smeraldo leggermente perlato, un omaggio ai colori delle 4L degli anni ’70 e ’80, che realizza un contrasto intenso con gli interni di un arancione vivace. Questa concept-car può essere considerata anche come una beach buggy elegante, priva di capote e dotata di un tetto traforato che garantisce rigidità pur mantenendo un contatto totale con l’ambiente esterno.

L’anima avventurosa è evidenziata da alcuni dettagli funzionali: le porte sono minimaliste e il portellone posteriore si abbassa come la sponda di un pick-up, facilitando il carico di attrezzature sportive. A bordo, l’atmosfera richiama il mondo dello sportwear con elementi in stampa 3D sulle fiancate, mentre una tavola da surf sul tetto e skateboard nel bagagliaio completano l’immagine di un veicolo nato per il tempo libero.

Il ritorno dei “sedili a petalo"

L’abitacolo è un trionfo di tessuti tecnici e design che strizza l’occhio alla nostalgia. I sedili avvolgenti ricordano i mitici “sedili a petalo" degli anni ’70, rivestiti in un mix di tessuto crêpe e maglie diagonali che dona un tocco raffinato e sportivo. La plancia, anch’essa rivestita in tessuto, integra una robusta maniglia sul lato passeggero per i percorsi più accidentati, mentre la console centrale flottante rappresenta una novità assoluta che conferisce solidità e modernità a un ambiente arioso e fresco.

Tecnologia 4×4

Sotto la veste scherzosa e divertente, la Renault 4 JP4x4 Concept mostra il suo lato più serio e dinamico. Basata sulla piattaforma RGEV small, la vettura è dotata di trazione integrale grazie all’aggiunta di un secondo motore elettrico sul retrotreno. Rispetto alla versione di serie, l’altezza dal suolo è stata aumentata di 15 mm e le carreggiate sono state allargate di 10 mm per lato.

L’agilità sui terreni sabbiosi o non asfaltati è garantita da cerchi specifici da 18 pollici equipaggiati con pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+. Come dichiarato da Jean-Philippe Salar, Direttore Design Avanzato di Renault, il progetto mira ad abbattere i confini tra l’abitacolo e l’esterno, invitando i conducenti a ritrovare lo spirito di libertà degli anni ’60 e ’70 senza rinunciare alla sostenibilità del motore elettrico.

Una gamma ricca

La JP4x4 Concept non sarà la sola allo stand del Roland-Garros, perché ci saranno anche la showcar Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric e la versione Plein Sud, quest’ultima caratterizzata da un generoso tetto apribile in tessuto lungo 92 cm. Visibili anche i modelli di serie come la Twingo E-Tech Electric e la Renault 5 Roland-Garros, i quali completano un’offerta che punta a rendere l’elettrificazione desiderabile e adatta alla quotidianità.

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