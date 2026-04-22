Renault Twingo protagonista di ‘The Frog is Back’ alla Milano Design Week

La Renault Twingo è tornata nel panorama della mobilità urbana con il suo stile iconico che richiama direttamente quello della prima serie degli anni ‘90. La Milano Design Week 2026 è dunque l’occasione perfetta per raccontare l’evoluzione della celebre citycar e Renault ha scelto di farlo attraverso un’esperienza immersiva situata nel cuore del Fuorisalone.

L’allestimento dal titolo “The Frog Is Back" è ospitato presso il rnlt Store di Brera, trasformato per l’occasione in un suggestivo “stagno urbano". Il progetto, ideato da LePub Italia e firmato dall’artista e designer Marcantonio, gioca sulla somiglianza tra il frontale della Twingo e quello di una rana. All’interno dello store, i visitatori possono vedere la Twingo E-Tech Electric a fianco di un’imponente scultura di rana e “immersa” tra grandi ninfee e suoni della natura.

Lo stile del nuovo modello elettrico reinterpreta con sensibilità moderna gli elementi originali: linee arrotondate, lo “sguardo” aperto dei fari e un frontale che sembra accennare un sorriso. Come sottolineato da Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia, l’idea è quella di trasmettere un’emozione di libertà e creatività urbana.

L’esperienza prosegue all’esterno dello store rnlt con un grande murales dedicato alla Twingo e una gashapon machine che mette in palio simpatici gadget, tra cui un profumatore per auto a forma di ranocchia creato appositamente da Marcantonio.