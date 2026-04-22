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Renault Twingo protagonista di ‘The Frog is Back’ alla Milano Design Week

Nel cuore di Brera la nuova Twingo si trasforma in un’installazione artistica dell’artista Marcantonio che celebra il design emozionale e giocoso.

Renault Twingo protagonista di ‘The Frog is Back’ alla Milano Design Week
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 22 apr 2026

La Renault Twingo è tornata nel panorama della mobilità urbana con il suo stile iconico che richiama direttamente quello della prima serie degli anni ‘90. La Milano Design Week 2026 è dunque l’occasione perfetta per raccontare l’evoluzione della celebre citycar e Renault ha scelto di farlo attraverso un’esperienza immersiva situata nel cuore del Fuorisalone.

L’allestimento dal titolo “The Frog Is Back" è ospitato presso il rnlt Store di Brera, trasformato per l’occasione in un suggestivo “stagno urbano". Il progetto, ideato da LePub Italia e firmato dall’artista e designer Marcantonio, gioca sulla somiglianza tra il frontale della Twingo e quello di una rana. All’interno dello store, i visitatori possono vedere la Twingo E-Tech Electric a fianco di un’imponente scultura di rana e “immersa” tra grandi ninfee e suoni della natura.

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Lo stile del nuovo modello elettrico reinterpreta con sensibilità moderna gli elementi originali: linee arrotondate, lo “sguardo” aperto dei fari e un frontale che sembra accennare un sorriso. Come sottolineato da Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia, l’idea è quella di trasmettere un’emozione di libertà e creatività urbana.

L’esperienza prosegue all’esterno dello store rnlt con un grande murales dedicato alla Twingo e una gashapon machine che mette in palio simpatici gadget, tra cui un profumatore per auto a forma di ranocchia creato appositamente da Marcantonio.

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