Nuova Renault Twingo elettrica, la versione più economica si può ordinare

Renault lo aveva promesso e adesso arriva sul mercato italiano la versione entry level della nuova Twingo E-Tech Electric (qui la nostra anteprima), quella con un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 euro. Si chiama Renault Twingo Evolution e finalmente può essere ordinata in Italia. Modello che quindi va a completare la gamma della nuova citycar elettrica.

LA MECCANICA NON CAMBIA

Il powertrain della nuova versione entry level della nuova Renault Twingo elettrica non cambia. Dunque, troviamo sempre un motore da 82 CV alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 27,5 kWh che assicura fino a 263 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Parlando delle prestazioni, la velocità massima raggiunge i 130 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono 12,2 secondi.

RENAULT TWINGO EVOLUTION 2026: LE DOTAZIONI

Quello che cambia davvero è la dotazione di serie. Scegliendo la versione Evolution si va a rinunciare a qualcosa rispetto alla più “ricca” Techno. Più nel dettaglio, la versione entry level della citycar elettrica propone, tra le altre cose, cerchi in acciaio da 16 pollici, climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 7 pollici, infotainment da 10,1 pollici, Android Auto e Apple CarPlay, sensori di parcheggio posteriori, fari Full LED anteriori e posteriori, caricatore da 7 kW, 2 prese USB-C anteriori e tutti i sistemi di assistenza alla guida obbligatori per legge. Tra gli accessori il pack advanced charge che include un caricatore da 11 kW e il supporto alla ricarica continua fino ad una potenza di 50 kW.

PREZZI

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric Evolution parte da 19.500 euro, mentre la più accessoriata Techno si può avere a partire da 21.100 euro.