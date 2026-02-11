Nuova Toyota Highlander si presenta: 100% elettrica e tanto spazio per 7 passeggeri

La nuova Toyota Highlander ha fatto il suo debutto ufficiale e c’è una grande novità. Infatti, il nuovo maxi SUV è proposto con motorizzazioni 100% elettriche. Pensato essenzialmente per il mercato americano, le vendite partiranno entro la fine dell’anno e sarà prodotto nello stabilimento Toyota Motor Manufacturing del Kentucky. I prezzi ancora non sono stati resi noti. La campagna teaser degli ultimi giorni aveva portato a capire che la casa automobilistica giapponese stava per lanciare la nuova Toyota Highlander elettrica, un modello pensato per garantire spazio e tanto comfort. Ricordiamo che questo maxi SUV è in grado di ospitare al suo interno fino a 7 passeggeri. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire le principali caratteristiche della nuova Toyota Highlander elettrica.

ESTERNI ED INTERNI

Il maxi SUV giapponese misura 5.050 mm lunghezza x 1.989 mm larghezza x 1.709 mm altezza, con un passo di 3.050 mm. La capacità del bagagliaio va da un minimo di 450 litri ad un massimo di 1.292 litri. Le forme sono massicce e dal punto di vista del design, la nuova Toyota Highlander elettrica si ispira agli ultimi modelli della casa automobilistica. Il frontale che ovviamente presenta una calandra chiusa data l’assenza del motore endotermico, si caratterizza per presentare alcuni richiami alla Prius e alla bZ4X, con la firma luminosa “hammerhead”. Al posteriore, invece, troviamo una barra luminosa a tutta larghezza.

Salendo a bordo troviamo un ambiente elegante dove non manca la tecnologia. Dietro al volante multifunzione c’è un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 14 pollici. Presenti comunque alcuni comandi fisici per gestire le funzioni essenziali della vettura come il climatizzatore. Non manca un sistema d’illuminazione ambientale ed è possibile avere anche un ampio tetto panoramico in vetro. La nuova Toyota Highlander 2027 punta molto sullo spazio e come accennato all’inizio si può scegliere in configurazioni in grado di poter ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Toyota fa sapere che la terza fila dei sedili può ospitare tranquillamente anche adulti.

MOTORI E AUTONOMIA

Come detto, la nuova Toyota Highlander è solamente elettrica. La casa automobilistica ha comunque deciso di proporre il suo maxi SUV elettrico con diverse opzioni di powertrain. Più nel dettaglio, Toyota offre due versioni dell’Highlander: XLE e Limited. Il modello XLE è disponibile con trazione anteriore e integrale, con due pacchi batteria tra cui scegliere. Il modello Limited è solo a trazione integrale. La versione base della nuova Highlander XLE è dotata di una batteria da 77 kWh e di un singolo motore elettrico in grado di erogare 221 cavalli. Autonomia di 460 km secondo il ciclo EPA. Passando alla versione XLE AWD (doppio motore), la potenza aumenta a 338 CV ma la batteria non cambia. L’autonomia scende a 430 km (EPA).

Si potrà poi scegliere il modello con batteria da 95,8 kWh e doppio motore elettrico da 338 CV offerto negli allestimenti XLE e Limited. In questo caso, la percorrenza sale a 510 km (EPA). Tutte le versioni sono dotate di serie del connettore North American Charging Standard (NACS). Inoltre, c’è il supporto alla tecnologia vehicle-to-load (V2L) che permette di alimentare dispositivi elettrici esterni utilizzando l’energia della batteria di trazione.

Sul fronte della sicurezza, il maxi SUV elettrico dispone del pacchetto Safety Sense 4.0 che offre gli ultimi sistemi di assistenza alla guida sviluppati da Toyota.