Toyota Highlander: un teaser svela tre elementi fondamentali del nuovo SUV elettrico a tre file

Torna il Toyota Highlander. Lo sapevamo, ma ora abbiano nuove informazioni. Queste arrivano da un breve teaser pubblicato sui social dal marchio giapponese. Con questo annuncio Toyota apre una nuova fase della propria strategia elettrica riportando in vita un nome storico e legandolo a un progetto che segnerà uno dei passaggi più importanti della sua gamma. Il marchio ha confermato che il prossimo grande SUV a tre file si chiamerà Highlander e che verrà proposto come modello completamente elettrico. La scelta arriva a poche ore dalla presentazione ufficiale, prevista per domani in prima serata sulla costa orientale degli Stati Uniti. Nel breve filmato compaiono il badge Highlander, il logo che identifica i veicoli elettrici del marchio e la sigla che annuncia la presenza della trazione integrale.

Cosa dice di più questo teaser

Il ritorno del nome Highlander non è casuale. Il marchio aveva inizialmente lasciato intendere che il nuovo SUV potesse rientrare nella famiglia bZ, una linea di modelli che non ha mai davvero ottenuto il riconoscimento desiderato dal pubblico. La decisione di abbandonare la nomenclatura bZ conferma un cambio di rotta che punta sulla forza delle denominazioni consolidate. È un segnale chiaro della volontà di creare continuità con un modello che ha costruito una forte presenza nel mercato nordamericano e che per molti clienti rappresenta un riferimento nella categoria dei SUV per la famiglia. La scelta del nome rientra in un’operazione più ampia di riconquista della fiducia del mercato elettrico, un percorso che Toyota ritiene più efficace se ancorato a un’identità riconoscibile.

Le immagini diffuse finora mostrano soltanto accenni, ma lasciano intuire proporzioni imponenti e una configurazione interna con tre file di sedili. I primi teaser suggerivano già un abitacolo ampio e un posteriore massiccio, due elementi confermati dal nuovo video. Il fatto che la vettura sia associata sia al badge BEV sia alla trazione integrale indica l’utilizzo di un doppio motore e apre a un’interpretazione del modello come SUV elettrico pensato per un uso familiare ma anche per percorsi più impegnativi.

Toyota si trova nella necessità di ripensare il proprio approccio ai veicoli elettrici. Soprattutto dopo un avvio che non ha convinto del tutto. Il bZ4X ha ricevuto un’accoglienza inferiore alle aspettative. Questo ha spinto il marchio a riconsiderare il proprio linguaggio. Una parte di questa revisione passa proprio attraverso il recupero dei nomi storici e una strategia che avvicina le nuove tecnologie a un immaginario già noto al pubblico. È una tendenza che si ritrova anche in altri marchi, come Volkswagen, che ha mantenuto nomi iconici per i modelli elettrici di nuova generazione. Per Toyota la scommessa è simile. Tra poche ore si saprà di più su un modello chiave nella gamma EV di Toyota dei prossimi anni e uno dei più rilevanti sul mercato americano.