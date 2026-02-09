Opel Sintra: quando Opel sfidò il mercato delle monovolume nel 1996

Negli anni ’90, Opel era molto attenta al segmento di mercato delle monovolume nelle quali vedeva, almeno in teoria, una possibile estensione del successo internazionale che riscuotevano le sue station wagon. In attesa dell’arrivo nelle concessionarie della Opel Zafira, della micromonovolume Opel Agila e della Opel Meriva decise di esplorare il mercato con un prodotto più “tradizionale”.

Fu così che, alla 66esima edizione del Salone di Ginevra, il 7 marzo 1996 Opel esponeva in anteprima mondiale la Opel Sintra, che aggiungeva alla maneggevolezza di un’autovettura soluzioni funzionali come le 2 porte scorrevoli e 8 sedili posizionabili diversamente all’interno dell’abitacolo.

DESIGN E INTERNI

Con una carrozzeria elegante, la Sintra misurava 4,67 metri di lunghezza e 1,83 metri di larghezza, e si distaccava dall’immagine tradizionale della monovolume che aveva spopolato nel suo segmento di mercato. La carrozzeria a 5 porte, con motore ed abitacolo ben separati, sottolineava le caratteristiche della vettura e si inseriva tra le altre station wagon della gamma Opel. Il coefficiente di resistenza aerodinamica era il migliore nella categoria, fissato a 0,32.

Internamente la Opel Sintra propneva spazi sagomati per esaltare l’abitabilità senza accrescere necessariamente gli ingombri esterni. Tutti i sedili della seconda e terza fila erano asportabili ed intercambiabili. Potevano anche essere ripiegati frontalmente per sfruttare al massimo l’ampio spazio a disposizione e migliorare l’accessibilità ai posti posteriori.

Con la Sintra, Opel realizzò una monovolume a trazione anteriore dal comportamento stradale simile a quello di un’auto tradizionale, grazie anche al raggio di sterzata contenuto e all’elevata sicurezza attiva. Il modello era poi dotato di sterzo a cremagliera con servoidraulico, sospensioni McPherson anteriori e a barre di torsione posteriori, oltre a quattro freni a disco con ABS.

GAMMA MOTORI MODERNA

La gamma motori ECOTEC a 4 valvole per cilindro di cui era equipaggiata la Opel Sintra garantivano prestazioni e consumi di livello. Sulla Sintra CD, al vertice della gamma, veniva montata una speciale versione della Omega 3.0 V6, in grado di erogare 201 CV e toccare una velocità di punta di 202 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi.

Il motore 2.2 da 141 CV della versione GLS, primo propulsore Opel dotato di contralberi di equilibratura, garantiva consumi pari a 8,4 l/100 km. Dalla metà del 1997 la Sintra fu resa disponibile anche con motorizzazione turbodiesel.

Lanciata sul mercato tedesco nell’autunno 1996, la Opel Sintra arrivò nelle concessionarie italiane all’inizio dell’anno successivo.