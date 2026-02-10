Batterie allo stato solido: QuantumScape fa un nuovo passo avanti. Avviata la produzione pilota

Le batterie allo stato solido sono viste come il prossimo traguardo dello sviluppo delle auto elettriche. Su questa tecnologia stanno lavorando diverse aziende e case automobilistiche. Tra le realtà maggiormente impegnate su questo fronte c’è sicuramente QuantumScape, azienda sostenuta, tra gli altri, da Volkswagen. Adesso, c’è una novità che riguarda l’azienda californiana dato che ha inaugurato “Eagle Line“, la linea di produzione pilota per le sue batterie allo stato solido. Si tratta di un passo molto importante del progetto di QuantumScape che si avvicina sempre di più alla produzione su larga scala.

UN NUOVO PASSO AVANTI

L’azienda californiana ha raggiunto tutti i suoi obiettivi 2025 tra cui la spedizione ai suoi partner dei campioni B1 della sua cella QSE-5, quella più avanzata tra quelle sviluppate fino a questo momento. QuantumScape ha poi concluso il 2025 con un ultimo obiettivo fondamentale: installare le attrezzature necessarie per la sua linea di produzione pilota. Il 4 febbraio 2026, l’azienda ha inaugurato ufficialmente questa nuova linea di produzione pilota e ha invitato i partner, come il Gruppo Volkswagen, a partecipare alla cerimonia.

QuantumScape ha comunicato che, una volta avviata la produzione della Eagle Line, produrrà celle per batterie allo stato solido che verranno spedite ai clienti per “campionamenti e test, dimostrazioni tecnologiche e attività di integrazione del prodotto“. La linea pilota servirà anche da piattaforma per sviluppare e testare ulteriori miglioramenti tecnologici per accelerare lo sviluppo delle prossime generazioni delle sue batterie allo stato solido. Non è chiaro, tuttavia, quali saranno i volumi di produzione di questa linea pilota per le batterie allo stato solido.

IL LAVORO NON È FINITO

La produzione sarà attentamente controllata per dimostrare ai clienti che la produzione delle batterie allo stato solido non comporta problemi, questo perché l’azienda punta ad un modello di licenza e non di produzione diretta degli accumulatori. I dirigenti dell’azienda californiana affermano che l’obiettivo non è diventare un produttore di massa di batterie allo stato solido, ma che le case automobilistiche e altre aziende arrivino a produrle autonomamente. Come detto, Volkswagen è tra i principali sostenitori di QuantumScape e ha già presentato un veicolo dimostrativo dotato di questa tecnologie. Non si tratta di una moto ma di una moto Ducati. Ovviamente, ci vorrà tempo per l’adozione di massa di queste batterie. Inizialmente, saranno disponibili per veicoli selezionati e poi successivamente, tra diversi anni, anche su tutti gli altri. Ci vorrà comunque tempo.