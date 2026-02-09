BYD guarda al futuro: progressi nelle batterie allo stato solido e agli ioni di sodio

BYD non è solamente un produttore di auto. Come ben sappiamo, si occupa anche di batterie. L’azienda cinese, tra le altre cose, sta lavorando su due tecnologie molto interessanti: quella della batterie allo stato solido e quella della batterie agli ioni di sodio. A quanto pare, ci sono novità sul lavoro di sviluppo su entrambe queste tecnologie, stando a quanto racconta la stampa cinese.

BATTERIE ALLO STATO SOLIDO

BYD ha compiuto progressi tecnici sulla sua batteria allo stato solido al solfuro, evidenziando miglioramenti nella durata e nelle prestazioni di ricarica rapida, con una produzione in piccoli lotti prevista per il 2027. L’azienda cinese sta seguendo più strade nello sviluppo di tale tecnologia ma il focus principale rimarrebbe quello delle batterie allo stato solido al solfuro. Nel 2027 dovrebbero iniziare anche i primi test su strada con alcuni prototipi dotati di questi accumulatori. In ogni caso, BYD punterebbe ad un’adozione su larga scala nel 2030. Le batterie allo stato solido al solfuro sono considerati una soluzione praticabile per una rapida commercializzazione di questi accumulatori di nuova generazione.

Al China Solid-State Battery Innovation Development Forum del 2025, BYD aveva osservato che le batterie allo stato solido, una volta arrivati ad una produzione su larga scala, potrebbero raggiungere la parità di costo con le batterie convenzionali, supportando così una più ampia fattibilità commerciale. I ​​progressi di BYD riflettono le tendenze del settore che punta alla produzione pilota di batterie allo stato solido entro il 2027, con una più ampia integrazione nel mercato prevista per l’inizio del 2030.

La casa automobilistica non ha fatto sapere su quali vetture vedremo inizialmente le batterie allo stato solido ma verosimilmente si tratterà di veicoli di fascia alta selezionati. Un’adozione più ampia dipenderà dall’aumento della produzione, dalla riduzione dei costi e dalle esigenze dei clienti.

BATTERIE AGLI IONI DI SODIO

Novità interessanti anche sullo sviluppo delle batterie agli ioni si sodio, una tecnologia vista con sempre più interesse. Proprio di recente abbiamo visto le prime batterie di CATL e la prima auto di serie dotata di questa tecnologia. Anche BYD ci sta lavorando e a quanto pare sta sviluppando la terza generazione delle sue batterie agli ioni di sodio. Stando a quanto racconta la stampa cinese, BYD avrebbe dichiarato di aver sviluppato accumulatori in grado di supportare fino a 10.000 cicli. In ogni caso, i tempi di produzione commerciale dipenderanno dalla domanda del mercato ma è chiaro che BYD è pronta anche su questa tecnologia se effettivamente ci sarà una reale richiesta. Insomma, parallelamente al lavoro sulle batterie tradizionali, l’azienda cinese sta sviluppando altre tecnologie per essere pronta a rispondere alle diverse esigenze dei clienti e del mercato.