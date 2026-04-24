Svelata l’anti-Ferrari cinese: la Denza Z Convertible arriverà in Europa

Denza, marchio premium del gruppo BYD, ha presentato la Denza Z Convertible al Salone dell’Auto di Pechino del 2026. Dopo essersi mostrata come concept al Salone dell’Auto di Shanghai del 2025, con un design griffato Wolfgang Egger, ex firma di Audi, ha fatto impazzire i presenti nella versione definitiva nell’ultima kermesse tenutasi nel Paese del Dragone Rosso.

La Denza Z sarà commercializzata in tre varianti: coupé, cabriolet e versione da pista. Il modello scoperto con configurazione a quattro posti presenta un innovativo meccanismo di capote in tela che si ripone nel bagagliaio posteriore. Sul piano estetico la vettura non ha nulla da invidiare alle sportive inglesi o ai capolavori creati nella Motor Valley italiana. Il frontale vanta una linea pulita ed elegante, pur conservando integrazioni aerodinamiche estreme. Le portiere allungate vantano maniglie a scomparsa, associate a grandi cerchi in lega e pinze freno sportive. Il profilo laterale conserva classe e semplicità, trovando sfogo in un posteriore con contaminazioni americane.

Abitacolo moderno

Gli interni sono caratterizzati da un quadro strumenti affiancato da un ampio display quadrato, con un pannello per la ricarica wireless e pulsanti di controllo nella zona della console centrale. Nel bicolor della presentazione si notano le finiture dei sedili sportivi e dettagli che hanno lasciato impressionati appassionati e giornalisti.

Le prese d’aria sul cofano garantiscono una super deportanza alle alte velocità, consentendo quello che Denza definisce un “volo rasoterra". La vettura promette di rimanere schiacciata al suolo offrendo una aderenza impeccabile, specialmente in curva e alle alte velocità. I risultati dei test al Nürburgring Nordschleife verranno annunciati prossimamente e già daranno un primo importante riscontro del potenziale. BYD ha annunciato che la Denza Z sarà equipaggiata con sospensioni a controllo magnetoreologico, in grado di adattarsi alle condizioni esterne con un tempo di reazione inferiore ai dieci millisecondi.

Potenza spaventosa

Il punto di forza della Denza Z si trova sotto al cofano con una potenza ibrida combinata superiore a 1.000 cavalli, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. Il modello presentato alla kermesse di Pechino presentava un’esclusiva colorazione verde “Fiorentine", ma sono una dozzina i colori personalizzati disponibili per i clienti.

La Denza Z è attesa in Europa all’evento del Goodwood Festival of Speed ​​nel Regno Unito il prossimo luglio. L’obiettivo sarà lasciare a bocca aperta i collezionisti europei dal palato fine. Denza ha già raggiunto un picco di vendite globali di 18.139 unità lo scorso dicembre. Dopo un leggero calo nei primi due mesi del 2026, le vendite sono risalite a 7.133 unità a marzo, ma non sono ancora tornate al livello di oltre 10.000 unità registrato lo scorso anno. L’allargamento delle proposte darà un contributo importante per una crescita della Casa madre BYD che sembra inarrestabile.