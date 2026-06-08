BYD Great Han: le prime immagini della nuova ammiraglia elettrica

Dovrebbe chiamarsi Great Han la nuova vettura di classe D di BYD. Lu Tian, ​​direttore generale della divisione vendite Dynasty Network di BYD, ha pubblicato su Weibo le immagini ufficiali della vettura. La sorella della Great Tang, caratterizzata da un passo allungato, sfoggia un look moderno e verrà commercializzata con motorizzazioni elettriche e ibride Plug-in.

Il patrimonio genetico è stato rispettato in pieno con una zona frontale caratterizzata da un elemento decorativo orizzontale che connette i fari lungo il bordo anteriore del cofano. Il profilo laterale della Great Han presenta una silhouette elegante e affusolata. La linea del tetto inizia a scendere dal montante B con una traiettoria allungata che porta in modo armonioso alla parte posteriore. Spicca una firma luminosa a tutta larghezza, mentre il paraurti posteriore dovrebbe sfoggiare un design distinto da quello della Han L.

Imbottita di tecnologie

La nuova berlina cinese presenta soluzioni innovative con interni che sono mutuati dal modello Da Tang. L’abitacolo è caratterizzato da un design del volante familiare con gli altri modelli in listino e una disposizione focalizzata sul comfort e sulla funzionalità di alta gamma. Spiccano i caratteri “Han 9" che potrebbero simboleggiare un nome alternativo.

La nuova ammiraglia dovrebbe arrivare sia in configurazione ibrida plug-in (PHEV) che full electric (EV). Sotto al cofano avrà la batteria Blade di seconda generazione di BYD e la tecnologia di ricarica ultraveloce. Secondo le indiscrezioni l’edizione di punta arriverà sul mercato con LiDAR e trazione integrale da 880 km. In alternativa sarà commercializzata una edizione esclusiva a trazione posteriore con LiDAR con una autonomia di 1.008 km, nel più permissivo ciclo CLTC. La tecnologia Flash Charging consente di ricaricare ad altissima potenza ed effettuare un pieno di energia in pochi minuti.

Successo assicurato

In Cina il brand di Shenzen sta avendo una crescita esponenziale e i risultati si stanno vedendo anche in Europa. Si prevede che la Great Han sarà un gioiello nel suo segmento, frutto della “campagna di denominazione per la prima ammiraglia di classe D della dinastia BYD", avviata dal responsabile Lu Tian. Il lancio ufficiale della berlina sul mercato è previsto per il terzo trimestre di quest’anno. Non è ancora stato annunciato l’eventuale arrivo nel Vecchio Continente.

BYD sul mercato globale ha raggiunto un totale di 376.990 unità immatricolate solo a maggio. Lo scorso marzo, il major cinese ha proposto la sua tecnologia di ricarica rapida da megawatt, con Han L e Tang L come primi modelli a supportarla, ma le risposte del pubblico non sono state in linea con le aspettative circa la Han L. La neonata ammiraglia potrebbe, invece, fare faville.