BYD brevetta un sistema che rileva gli animali presenti sotto l'auto

La Casa di Shenzen ha creato un metodo di confronto di immagini di riferimento per il monitoraggio della parte inferiore delle sue auto che manda delle notifiche in tempo reale quando vengono rilasciati dati critici. Il marchio cinese ha partorito un nuovo brevetto relativo al rilevamento di organismi viventi sotto la carrozzeria, attraverso una estensione delle tecnologie di visione artificiale oltre ai sistemi di assistenza classici.

In tal modo sarà possibile salvare la vita agli animali che stanno riposando sotto le auto. Il brevetto è stato depositato all’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale il 12 giugno scorso con il numero di domanda CN122200729A, come annunciato su Carnewschina.com. Il sistema brevettato presenta una visione della zona inferiore di un’auto che si memorizza come immagine di riferimento. I fotogrammi successivi in tempo reale confrontano la zona e il sistema poi identifica le regioni che differiscono dall’immagine di riferimento memorizzata. Queste regioni diventano le immagini target per ulteriori valutazioni.

Analisi approfondita

La tecnologia permette una scansione dei vari componenti statici della vettura, come parti delle sospensioni, alloggiamenti delle batterie, pannelli aerodinamici ed elementi strutturali. Le risorse computazionali possono concentrarsi solo sui movimenti e i corpi sotto l’auto. Il sistema estrae le informazioni per il rilevamento delle caratteristiche e annuncia la presenza di un essere vivente.

Si tratta di un’operazione solitamente difficile perché l’ambiente sottostante il veicolo presenta ombre, condizioni di illuminazione variabili, detriti stradali, accumuli di sporco e superfici diverse. Immaginatevi quanto sia complesso analizzare di notte il rilevamento di oggetti sotto il veicolo. L’approccio di BYD è basato sul confronto con i dati di riferimento, determinando cambiamenti ambientali e applicando algoritmi di riconoscimento per capire se si tratta eventualmente di una persona o di un animale.

Monitoraggio totale

Questa architettura a due fasi migliora la specificità del rilevamento riducendo il rischio di falsi positivi generati da oggetti statici. BYD ha lanciato un’altra invenzione per il rilevamento di passeggeri, bambini, dimenticati all’interno di un veicolo. I due sistemi operano congiuntamente perché uno monitora gli occupanti rimasti all’interno dell’abitacolo, mentre il nuovo brevetto si concentra sugli organismi viventi rimasti sotto l’auto.

BYD sta elaborando un ecosistema di rilevamento totale che mette insieme visione artificiale, elaborazione radar e monitoraggio intelligente. Il colosso cinese, inoltre, ha pubblicato un brevetto per una batteria a stato solido al solfuro destinata in futuro allo stoccaggio di energia. A Shenzen i tecnici continuano a partorire vetture di assoluto livello con innovazioni sempre più rivoluzionarie. Prima di passare alle applicazioni pratiche ci vorrà del tempo, ma BYD sta già anni avanti alla concorrenza.