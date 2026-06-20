Il GPS ottimizza l'efficienza della batteria: il nuovo brevetto di BYD

Fino ad ora, i veicoli elettrici utilizzavano i dati provenienti dal sistema di navigazione per gestire in modo predittivo l’energia in trazione e frenata o per preparare le batterie prima di una ricarica. Adesso, il colosso cinese BYD punta a fare un deciso passo avanti con la registrazione di un nuovo brevetto che estende l’utilizzo dei dati GPS anche alla gestione termica della batteria per l’intera durata del tragitto.

Ridurre al minimo le dispersioni

Questa innovazione si basa su un sistema definito a “doppia curva". Incrociando costantemente i dati sulla temperatura provenienti dalla batteria con le informazioni del percorso impostato nel sistema di navigazione, il software riesce a individuare una sorta di “mappa termica" ideale. Il confronto continuo consente al veicolo di anticipare le necessità del motore, prevenendo cali repentini di temperatura o picchi di potenza. In questo modo, si prevengono le improvvise ed energeticamente dispendiose attivazioni del sistema di riscaldamento o raffreddamento, minimizzando le inutili dispersioni di energia.

Aumentare l’autonomia

Regolando in modo dinamico i target termici, BYD riesce a migliorare le prestazioni, ma soprattutto l’efficienza e di conseguenza ad aumentare l’autonomia del veicolo. Questa soluzione software sarà fondamentale per le batterie di prossima generazione, come quelle allo stato solido o quelle al sodio, che richiedono intervalli termici di funzionamento piuttosto stretti. Un sistema flessibile come quello allo studio da parte della Casa cinese consentirà una maggiore stabilità alle celle senza dover implementare dispendiose modifiche strutturali, garantendo migliori economie di scala e un risparmio sui materiali.