BYD: il colosso cinese è il nuovo sponsor dei Music Awards di Verona

Il mercato italiano si conferma un tassello strategico per BYD. Il gigante automobilistico cinese spinge sull’acceleratore della visibilità nel nostro Paese e chiude un accordo con Rai Pubblicità per legare il proprio nome a uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’anno: i Music Awards. L’edizione 2026, in diretta dall’Arena di Verona venerdì 18 e sabato 19 settembre su Rai 1, segna un traguardo importante per la manifestazione che compie vent’anni e ribattezza ufficialmente il proprio brand in BYD Music Awards.

Mobilità elettrica all’Arena: al centro c’è la Dolphin G DM-i

La collaborazione punta su una visione comune raccontata nella nota ufficiale delle due aziende: da una parte l’idea discografica che diventa successo grazie a talento e determinazione, dall’altra la filosofia “Build Your Dreams“, basata sul trasformare l’immaginazione in progetti concreti.

All’atto pratico, il marchio automobilistico sarà il motore logistico della due giorni veronese. BYD metterà infatti a disposizione una flotta di auto riservata agli spostamenti di cantanti, ospiti d’onore e addetti ai lavori. Tra le vetture in strada spicca la Dolphin G DM-i, modello chiave della strategia societaria: si tratta infatti della prima auto progettata su misura per il pubblico europeo, che segna l’ingresso del gruppo nel segmento B.

Vent’anni di successi e una coppia da record al timone

Creati nel 2007 per premiare i dischi più venduti e i brani più ascoltati con i big della musica italiana e internazionale, i Music Awards hanno spesso cambiato pelle (e nome) di pari passo con i grandi investitori. Nel ventennio di storia sul palco si sono avvicendati i marchi Wind (dal 2007 al 2013 e di nuovo tra il 2015 e il 2018), SEAT (2019-2021) e infine TIM (2022-2025), a eccezione della parentesi neutra del 2014.

Nessuna rivoluzione, invece, per quanto riguarda la guida dello show. Al timone dei BYD Music Awards torna la collaudata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada: un sodalizio artistico cominciato nel 2012 e che festeggia quest’anno i quindici anni consecutivi di conduzione insieme.

Lo show è prodotto da FriendsTv per la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai. La colonna sonora radiofonica dell’evento sarà coperta in esclusiva dai network partner Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana.