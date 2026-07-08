BYD presenta il suo nuovo pick-up Super Hybrid DMO da 436 CV

La famiglia degli animali marini di BYD si arricchisce di un grande predatore, del re degli oceani: lo squalo, o meglio lo Shark. BYD Shark è il nome del nuovo pick-up che il colosso cinese ha presentato in via ufficiale al Goodwood Festival of Speed, un veicolo che porta al debutto la tecnologia Super Hybrid DMO (Dual Mode Off-road) in Europa, una soluzione ingegneristica pensata per combinare l’efficienza della propulsione elettrificata con la robustezza necessaria per il fuoristrada estremo.

Design e dimensioni

Come suggerisce il nome, il design dello Shark di BYD trae ispirazione proprio dalla natura, evocando la forza e l’agilità che lo squalo quando si muove nelle acque. Il frontale è contraddistinto da gruppi ottici connessi da una fascia luminosa continua che richiama lo sguardo del predatore, mentre la fiancata muscolosa e la “cabina sospesa" sottolineano un dinamismo aerodinamico inedito per la categoria.

Le dimensioni sono imponenti: misura 5.457 mm di lunghezza, 1.971 mm di larghezza e 1.925 mm di altezza, con un passo generoso di 3.260 mm. Queste proporzioni si traducono in una capacità di carico notevole, con un cassone da 1.200 litri e una portata di 790 kg, oltre a una capacità di traino che raggiunge i 2.500 kg.

Motori e performance

BYD Shark porta in dote una grande novità: il sistema ibrido plug-in ad alte prestazioni. La configurazione prevede un motore termico 1.5 turbo benzina da 150 CV che funge principalmente da generatore, supportato da due motori elettrici: uno anteriore da 231 CV e uno posteriore da 204 CV.

La potenza complessiva di 436 CV e la coppia di 650 Nm permettono allo Shark di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi. Grazie alla batteria Blade da 32,2 kWh, il pickup può percorrere fino a 90 km in modalità puramente elettrica, garantendo un’autonomia totale di 675 km. La trazione integrale intelligente gestisce quattro modalità specifiche per sabbia, fango, neve e ghiaia.

Interni e dotazioni

L’abitacolo è progettato per offrire un comfort paragonabile a quello di un SUV di lusso. La plancia integra un doppio display: un quadro strumenti da 10,25” e un imponente sistema infotainment da 15,6”, il più grande del segmento.

La dotazione di serie è ricchissima e include rivestimenti in pelle vegana, sedili anteriori riscaldati e ventilati, impianto audio Dynaudio a 12 speaker e una completa suite di sicurezza ADAS con Adaptive Cruise Control e frenata automatica. Una menzione speciale va alla funzione Vehicle-to-Load (V2L) da 6kW, che permette di alimentare utensili professionali o dispositivi esterni direttamente dalle prese integrate nel veicolo.

Prezzi e disponibilità

BYD Shark sarà disponibile in cinque colorazioni, tra cui l’Atlantis Blue e il Sunrise Orange. Sebbene il lancio iniziale sia previsto nel Regno Unito, l’introduzione nei principali mercati europei avverrà nella seconda metà del 2026. Per i prezzi ufficiali c’è ancora tempo.