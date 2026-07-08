Pagani Huayra 70 Derecho, l’arte su quattro ruote si esprime a 864 CV

Omaggiare un genio assoluto come Horacio Pagani ha richiesto molto impegno a Modena, dove si erge lo stabilimento nel cuore della Motor Valley. Al Goodwood Festival of Speed 2026 la Casa emiliana strappa applausi, grazie alla one-off Huayra 70 Derecho. La vettura è nata in onore del suo visionario fondatore che ha creduto nei suoi progetti più di chiunque altro, partendo con una valigia piena di sogni dall’Argentina.

La vettura modenese, realizzata per i 70 anni di Horacio Pagani, vanta il tradizionale motore V12 biturbo AMG, 864 CV, cambio manuale a sette marce e una cura maniacale che nasce dalle mani di artigiani che lavorano con passione. Si tratta di una delle creazioni più esclusive mai uscite da San Cesario sul Panaro.

Una storia d’amore

Nella vettura confluiscono tutti i principi che hanno reso noto Horacio Pagani. Dopo aver frequentato l’Università di La Plata, nel sud di Buenos Aires, per studiare disegno industriale intraprese nel 1975 gli studi di ingegneria meccanica all’Università di Rosario. La passione per i motori lo spinse ad aprire una officina nella periferia del paese e, insieme ad alcuni amici, realizzò una monoposto per gareggiare nel campionato ufficiale di F2. Horacio in seguito ha saputo creare vetture iconiche, a partire dalla Zonta, dopo aver lavorato in Lamborghini.

La nuova creazione in edizione limitata partorita dalla divisione Grandi Complicazioni è la seconda delle tre Huayra 70 prodotte per celebrare il 70° compleanno di Horacio Pagani. A San Cesario sul Panaro, con grande classe, è stato evocato un raro fenomeno atmosferico: un tipico sistema temporalesco in grado di generare venti lineari di grande intensità ed energia improvvisa.

Vetrina d’eccezione

La nuova Pagani Huayra 70 Derecho, in arrivo in Inghilterra per il Goodwood Festival of Speed 2026, è un tributo all’uomo che ha saputo trasformare le sue fantasie in realtà. Dopo l’unveiling della Huayra Trionfo, presentata nei mesi scorsi, la Derecho è arrivata con una carrozzeria in fibra di carbonio a vista rifinita nelle tonalità Pearl Orange e Inky Blue, in abbinamento a componenti in alluminio anodizzato con finitura Glossy Titanium.

Ogni singolo elemento è realizzato su misura, dagli esclusivi cerchi dedicati fino agli interni, rivestiti in pelle Ceramic White e Tricolore Blue, con cuciture a contrasto e inserti color arancio sulla leva del cambio e sul volante. Il carattere deciso dell’hypercar si abbina armonicamente con il celebre V12 biturbo AMG e il cambio manuale Xtrac a sette rapporti. La velocità massima è limitata elettronicamente a 350 km/h e la filosofia costruttiva ha permesso anche un peso ridotto. Allo stand di Goodwood farà girare la testa a tanti appassionati e affiancherà le sorelle Zonda F Roadster e la più recente Utopia Roadster. Sul tracciato inglese saranno presenti la Huayra Codalunga Speedster e la Huayra R equipaggiata con il pacchetto Tempesta, confermando la volontà di Pagani di incarnare i valori delle autentiche hypercar.

Horacio Pagani, fondatore e capo progettista, ha affermato: “Quando il lavoro è guidato dalla curiosità, dalla passione e dal senso estetico, il desiderio di migliorarsi costantemente nasce spontaneamente. Il nostro impegno quotidiano è quello di dedicare la massima attenzione a ogni singolo dettaglio, sforzandoci di raggiungere quell’armonia essenziale tra forma e funzione, intelletto e maestria artigianale, proprio come ci ha insegnato Leonardo da Vinci. Poter presentare in anteprima mondiale la Pagani Huayra 70 Derecho a Goodwood è per noi un privilegio: un’opportunità per condividere i frutti di questo lavoro con coloro che condividono il nostro stesso profondo amore per l’automobile”.