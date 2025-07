Pagani Huayra Codalunga Speedster, l'ultimo gioiello di Horacio Pagani

Ecco l’ultima creazione di Horacio Pagani che punta sempre a stupire proponendo dei veri e propri gioielli. A giugno 2022 debuttava la Huayra Codalunga, una versione in serie limitata di soli 5 esemplari della Huayra che si caratterizzava per un posteriore maggiormente pronunciato. 3 anni dopo, Pagani evolve questo progetto, presentando la nuova ed esclusiva Huayra Codalunga Speedster. Via il tetto, per poter guidare con il vento tra i capelli e per ascoltare il sound del motore V12 di origine AMG nel migliore dei modi.

OMAGGIO AL PASSATO

Realizzata dalla divisione Grandi Complicazioni, anche in questo caso parliamo di una serie limitata. Della nuova Pagani Huayra Codalunga Speedster ne saranno realizzati appena 10 esemplari, con le prime consegne a partire dal 2026. Questo modello nasce come un omaggio alle auto da corsa del passato, vetture che sapevano unire prestazione e bellezza.

Negli anni Cinquanta e Sessanta, le vetture da corsa sapevano unire prestazione e bellezza in un equilibrio quasi poetico. Dovevano essere veloci, ma anche leggere, filanti, con uno stile curato nei minimi dettagli. Linee romantiche, senza tempo. Poi qualcosa è cambiato. L’efficienza ha preso il sopravvento sull’eleganza. Con la Huayra Codalunga Speedster, siamo voluti tornare lì.

Pagani Huayra Codalunga Speedster misura 4.912 mm lunghezza x 2.050 mm larghezza x 1.174 mm altezza, con un passo di 2.795 mm. Il peso a secco è di 1.270 kg. Il design riprende ovviamente quello della versione coupé presentata nel 2022 con ovviamente una differenza nella parte centrale dato che è stato rimosso il tetto. Pagani spiega che ogni linea della Huayra Codalunga Speedster nasce dalla volontà di ottimizzare il flusso d’aria. Le simulazioni CFD hanno affinato la curvatura dei passaruota e la fluidità del cofano, assicurando un’equilibrata distribuzione del carico aerodinamico tra i due assali.

L’abitacolo non cambia rispetto a quello della Coupé e offre quella cura artigianale che troviamo in tutte le vetture di Pagani. Le tonalità dei rivestimenti degli interni richiamano gli anni ’60. Le pelli martellate e cucite a mano possono essere combinate in diverse tipologie e lavorazioni, per creare combinazioni cromatiche uniche. Tutto è comunque personalizzabile in base alle esigenze dei clienti.

MOTORE V12

Il cuore pulsante della Pagani Huayra Codalunga Speedster è un motore V12 di 6 litri di cilindrata di origine Mercedes-AMG in grado di erogare 864 CV (635 kW) a 6.000 giri/min e una coppia di 1.100 Nm disponibile già da 2.800 giri/min. Il tutto è abbinato un cambio trasversale a 7 rapporti Pagani by Xtrac, disponibile in configurazione AMT (Automated Manual Transmission) o manuale puro, per chi desidera un coinvolgimento ancora più diretto. Prestazioni ovviamente elevatissime. La velocità massima è limitata elettronicamente a 350 km/h.

Huayra Codalunga Speedster è costruita attorno a una monoscocca in Carbo-Titanium HP62-G2 e Carbo-Triax HP62 e può contare su sospensioni attive, realizzate in lega di alluminio forgiato, che adottano uno schema a doppio braccio oscillante indipendente, con molle a passo variabile e ammortizzatori coassiali per adattarsi a ogni situazione di guida. L’impianto frenante della Brembo è carboceramico. All’anteriore, dischi da 410 × 38 mm con pinze monolitiche a 6 pistoncini; al posteriore, dischi da 390 × 34 mm con pinze a 4 pistoncini. Cerchi anteriori da 20 pollici e posteriori da 21 pollici, con pneumatici Pirelli Trofeo R da 265/30 R20 all’anteriore e 355/25 R21 al posteriore.