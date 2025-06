Pagani Zonda Mileson: esemplare unico da oltre 10 milioni di dollari

La Pagani Zonda è una delle vetture sportive più amate e ricercate dai collezionisti, specie nelle sue varianti più estreme come la 760 RS. Proprio quest’ultimo allestimento è servito da base per la Pagani Zonda Mileson, esemplare realizzato nel 2016 su commissione per il figlio del miliardario cinese Miles Guo, Mileson, da cui il modello prende il nome.

Questa unica ed esclusiva Pagani Zonda Mileson è adesso nello showroom di F1rst Motors a Dubai, dopo che tra il 2017 e il 2018 è stata avvistata più volte per le strade di Londra. Al momento non si sa se le vettura sia in vendita o se sia stata affidata alla struttura come esemplare da esposizione, ma non è da escludere che la decisione di portarla negli Emirati Arabi possa essere legate alle vicissitudini legali di Guo.

UNA PAGANI ZONDA SENZA COMPROMESSI

Sotto l’aspetto tecnico, la Pagani Zonda Mileson è dotata di un corpo vettura in fibra di carbonio a vista lavorato in modo da regalare una tonalità blu iridescente con tanto di scaglie metalliche ad impreziosire la verniciatura. Vistosi elementi aerodinamici aumentano inoltre la sportività della linea esterna e si affiancano ai cerchi neri con dado di bloccaggio centrale con inserti blu, una soluzione mutuata da quanto previsto sulle vetture da corsa.



La fibra di carbonio a vista domina anche l’abitacolo, dove ritroviamo diversi accenti blu a contrasto sul volante, sulle griglie degli altoparlanti e nei sedili. L’ambiente già esclusivo della Zonda “base" diventa così ancora più unico e ha la capacità di catturare l’attenzione di chi sale a bordo offrendo un perfetto connubio di eleganza ed opulenza in chiave sportiva.

Come dicevamo prima, non è chiaro al momento se F1rst Motors abbia ricevuto l’incarico di vendere la Pagani Zonda Mileson. Considerata l’unicità e il livello delle finiture, se questo modello dovesse davvero finire per essere protagonista di una transazione il suo costo potrebbe essere veramente da record. Non sorprende infatti che secondo alcune stime il prezzo possa arrivare a superare di gran lunga i 10 milioni di dollari.