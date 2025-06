Alfa Romeo Junior ibrida, l'offerta finanziamento con valore futuro garantito

Alfa Romeo Junior sta ottenendo un buon successo in Italia e sta reggendo le vendite complessive della casa automobilistica. Il modello più interessante è certamente quello dotato della motorizzazione ibrida, il solito 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno è presente un’unità elettrica da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva a 145 CV. Per spingere sulle vendite della Junior Ibrida, la casa automobilistica propone per tutto il mese di giugno un’offerta con finanziamento. Entriamo più nei dettagli.

OFFERTA ALFA ROMEO JUNIOR IBRIDA

L’offerta riguarda il B-SUV in allestimento base, prezzo di listino 30.400 euro. Aderendo, Alfa Romeo Junior ibrida si potrà avere ad un prezzo di 28.812 euro. Il finanziamento prevede un anticipo di 4.339 euro e rate da 250 euro (contratto di 48 mesi). Valore garantito futuro 18.349 euro. TAN (fisso) 5,49% – TAEG 6,83%. Queste le specifiche comunicate da Alfa Romeo sull’offerta.

Alfa Romeo Junior Ibrida 1.2 145 CV Hybrid eDCT6, allestimento base: Prezzo di listino 30.400 euro. prezzo promo 28.812 euro. Esempio di finanziamento con Stellatis Financial Services Italia: anticipo di 4.339 euro – Importo Totale del Credito 24.744 euro. L’offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 30.161,69 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 4.791,84 euro, spese di incasso mensile di 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 62,85 euro. Tale importo è da restituirsi in 48 rate come segue: 47 rate da 250 euro e una Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro di 18.349,1 euro. TAN (fisso) 5,49% TAEG 6,83%.

Da sottolineare che è previsto un chilometraggio massimo di 40.000 km. Se alla fine del contratto si decide di restituire l’auto, in caso si superasse il limite, si andranno a pagare 0,1 euro al km in più.