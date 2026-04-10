Alfa Romeo Giulia e Stelvio, col Carbon Performance Package cresce la sportività

Alfa Romeo Giulia e Stelvio non hanno bisogno di presentazioni. Due modelli veterani di tante battaglie e che ancora adesso rappresentano, a pieno titolo, il massimo piacere dell’esperienza di guida. Chi le ha provate in questi anni può confermalo, la piattaforma Giorgio sulla quale sono costruite è un autentico gioiello. Nonostante i noti punti di forza, tanto la berlina quanto il SUV vivono un fisiologico momento di appannamento commerciale, dunque, per rinfrescare l’immagine e rendere queste due italiane ancora più appetibili nasce la versione Carbon Perfromance Package. Purtroppo, per il momento disponibile solo in Germania, una nazione che ha dimostrato in più circostanze di avere un occhio di riguardo per le due vetture del Biscione.

Un abitacolo quasi corsaiolo

Varcare la soglia di una Giulia o di una Stelvio equipaggiata con questo pacchetto vuol dire fare un salto in un ambiente che richiama subito il mondo delle competizioni. I sedili sono dal taglio sportivo, mentre la plancia e i pannelli delle portiere sono rigorosamente rivestiti in pelle nera con cuciture rosse a contrasto. Una soluzione scelta per innescare ed esaltare la passione, per toccare quelle corde che stanno più vicine al cuore. Tuttavia, è l’uso meticoloso della fibra di carbonio a definire il carattere dell’abitacolo: inserti in questo materiale ultraleggero impreziosiscono la plancia e la console centrale, un omaggio allo spirito racing della Casa di Arese.

L’esperienza sensoriale va avanti con l’impianto audio premium firmato Harman/Kardon. Perché non solo occhio, ma anche l’orecchio, vuole la sua parte. Un potente amplificatore a 12 canali da 900 watt governa in modo dinamico ogni nota, diffondendo il suono attraverso un sistema complesso di 14 altoparlanti: un subwoofer per bassi profondi, quattro woofer, cinque medi per una voce limpida e quattro tweeter. Grazie alla tecnologia surround Logic-7, ogni passeggero viene abbracciato da un suono tridimensionale.

Il piacere di guida viene esaltato

Sotto alle sinuose carrozzerie di Giulia e Stelvio, il Carbon Performance Package tiene celata un’anima tecnologica molto raffinata. Il fulcro della dinamica è rappresentato dalle Alfa Active Suspension, sospensioni adattive a controllo elettronico che bilanciano in tempo reale comfort e precisione. Attraverso valvole elettroidrauliche, il sistema modula la forza di smorzamento in base alle condizioni del manto stradale e allo stile di chi siede al posto di comando. Il tutto è coordinato dal Chassis Domain Control (CDC), un computer centrale che elabora i segnali dei sensori di accelerazione e movimento per far dialogare tra loro il sistema Alfa DNA, i freni e il differenziale autobloccante meccanico Q2.

Scegliendo la modalità Dynamic tramite il selettore DNA, gli ammortizzatori si irrigidiscono per garantire la massima precisione tra le curve, mentre nelle modalità Natural e Advanced Efficiency il sistema privilegia la fluidità e il comfort quotidiano. In Germania, questa configurazione d’eccellenza è attualmente abbinata al motore diesel da 2,2 litri da 210 CV, supportato dal cambio automatico a otto rapporti e dalla trazione integrale Q4. Per il prezzo bisognerà aspettare le comunicazioni di Stellantis.