Dalla Cina arriva la Denza Z9GT: l’anti Porsche dalla potenza indomita

Se un tempo i costruttori cinesi erano intenti più a copiare i progetti europei che tracciare una loro interpretazione dell’industria dell’automotive oggi la musica è cambiata. I major come BYD stanno ottenendo uno straordinario successo con gamme variegate e riconoscibili. Il focus produttivo, a differenza di Tesla, non è avvenuto solo su auto full electric, ma si è allargato anche alle tradizionali ibride. Oggi vi parleremo di una vera supercar che, con supporto alla tecnologia Flash Charging, riesce a raggiungere cariche ad altissima potenza.

Denza, come Lexus per Toyota, rappresenta il brand premium di BYD. L’obiettivo è piegare lo strapotere dei marchi tedeschi con soluzioni innovative. Denza Z9GT ha esordito nel Vecchio Continente in occasione di un evento esclusivo, lo scorso 8 aprile al Palais Garnier di Parigi. La shooting-brake punta a sorprendere la clientela europea con un look moderno e una potenza straordinaria. La vettura sarà commercializzata sia in versione 100% elettrica e sia nella variante Plug-in con powertrain Super Hybrid DM.

Tecnologia a volontà

La nuova Denza Z9GT presenta le seguenti dimensioni: lunghezza 5.180 mm, larghezza 1.990 mm, altezza 1.500 mm, disponendo di un passo di 3.125 mm. Il linguaggio stilistico sembra un mix tra gli elementi classici di una Tesla e quelli sportivi di una Porsche, regalando un frontale sinuoso, caratterizzato dalla presenza di gruppi ottici dalle forme allungate e prese d’aria attive, e un retrotreno bombato. Interessante anche il profilo laterale elegante della vettura.

L’abitacolo è caratterizzato da uno stile minimalista dove i comandi fisici sono pochi e c’è tanto spazio per le tecnologie. Spiccano 3 ampi display: il primo è per il quadro strumenti digitale da 13,2 pollici, il secondo è uno schermo centrale del sistema infotainment da 17,3 pollici, e il terzo, sempre da 13,2 pollici, è posto davanti al passeggero anteriore. A bordo c’è un impianto audio firmato Devialet con 20 altoparlanti e tecnologia Dolby Atmos. Immancabile il pad per la ricarica wireless degli smartphone e un head-up display. La Z9GT è disponibile anche con gli specchietti retrovisori digitali che proiettano le immagini all’interno di due piccoli schermi posti sulle portiere.

Performance da urlo

I tecnici hanno partorito un powertrain composto da 3 motori elettrici capaci di garantire una potenza di ben 1.156 CV. Le prestazioni sono da supercar con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in appena 2,7 secondi e una velocità massima di 270 km/h. La Denza Z9GT è alimentata da una batteria da 122,49 kWh capace di garantire un’autonomia di circa 600 km.

La variante Plug-in vanta 3 motori elettrici associati a un motore benzina di 2 litri di cilindrata. La potenza complessiva tocca i 776 CV, offrendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima pari a 260 km/h. Le unità elettriche sono alimentate da un accumulatore con una capacità di 63,82 kWh che consente di viaggiare in modalità full electric per poco più di 200 km. Le versioni supportano la tecnologia Flash Charging con la possibilità di ricaricare presso le colonnine da 1.500 kW di BYD. Il prezzo della Denza Z9GT in Italia? 114.450 euro per la versione elettrica e 102.450 euro quella Plug-in. E voi spendereste questa cifra per una moderna GT cinese?