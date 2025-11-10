BYD Denza Z, una nuova sportiva elettrica per sfidare Porsche: sarà anche Spider. Ecco cosa sappiamo

BYD attraverso il suo marchio Denza vuole imporsi anche nel segmento delle auto sportive. Nelle ultime settimane la nuova supercar Denza Z era stata intercettata al Nürburgring durante una sessione di test. Il general manager di Denza, Li Hui, ha confermato che lo sviluppo sta andando avanti sul circuito tedesco e che questo nuovo modello rappresenta una creazione di altissimo livello.

La nostra supercar Denza Z è ora in pista sul circuito del Nürburgring in Europa. Come supercar ad alte prestazioni, la Denza Z rappresenta il lavoro distinto di migliaia di ingegneri ed è una creazione di altissimo livello.

Si tratta della prima dichiarazione ufficiale dei dirigenti Denza in merito ai test della Denza Z al di fuori della Cina.

PUNTA A SFIDARE LA PORSCHE

La nuova Denza Z punta a competere con modelli come la nuova Porsche Cayman elettrica e addirittura la Porsche 911. Il concept era stato svelato in occasione del Salone di Shanghai che si era tenuto ad aprile e le forme del modello definitivo non dovrebbero essere troppo differenti. La sportiva elettrica si caratterizza per un frontale che presenta due ampie prese d’aria, una piccola griglia e fari a LED. Non manca nemmeno un ampio splitter anteriore, oltre ad una coppia di piccoli flap sotto il paraurti. Al posteriore, vediamo invece una grande ala fissa, un ampio diffusore e luci a LED. L’auto è stata disegnata da Wolfgang Egger, ex responsabile del design Audi e si dice che adotterà la tecnologia Disus-M di BYD. Semplificando, si tratta di un sistema di controllo intelligente del telaio, in grado di apportare modifiche in tempo reale in base alle condizioni stradali, con una risposta delle sospensioni in meno di 10 millisecondi.

Che powertrain possiamo attenderci? Si parla di 3 motori elettrici con una potenza massima di sistema che potrebbe arrivare a circa 1.000 CV. Si tratta comunque di indiscrezioni perché di ufficiale ancora non c’è nulla

ANCHE SPIDER

La nuova supercar elettrica BYD Denza non sarà proposta solamente con forme di coupé. Infatti, foto spia hanno permesso di confermare che in sviluppo c’è pure una versione Spider. Di tutte le caratteristiche di questa sportiva ne sapremo di più nel 2026 quando sarà presentata. Sarà messa in vendita anche in Europa? Possibile, ma almeno per il momento non ci sono molti dettagli in tal senso.